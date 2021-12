Delia Duran farà il suo ingresso nella Casa del GF Vip 6 ma questa volta come concorrente: colpo di scena di Alfonso Signorini che mette in gioco la compagna di Alex Belli.

Secondo le indiscrezioni di TvBlog, non manca molto all’entrata di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Un grande colpo di scena considerando le dinamiche create quando Alex Belli era ancora nel reality. Come andranno le cose tra Soleil e la “moglie” dell’attore?

Quando entrerà nella Casa Delia Duran

“Secondo nostre fonti, Delia sarebbe in quarantena (forse per entrare nella casa). Ed in isolamento ci sarebbe anche Alex Belli – che ieri si è collegato da remoto con Alfonso Signorini. – scrive Francesco Fredella su Libero Quotidiano – Il motivo legato all’addio allo studio potrebbe essere legato proprio alla volontà di non disturbare l’isolamento che Delia sta facendo.“

Queste sono le indiscrezioni riportate da TvBlog. Non mancherà tensione nella Casa considerando che a stare 24 su 24 saranno le “rivali in amore” di Alex Belli. Delia entrerà forse nella prossima puntata, comunque manca molto poco considerando che è già in isolamento.

Intanto, il portale ha anche confermato che Sonia Bruganelli verrà sostituita da Laura Freddi (ex di Bonolis) il 3 gennaio. L’opinionista si assenterà per una sola puntata ma non va via definitivamente per la lite con Alfonso Signorini come ipotizzato.

