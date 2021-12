Alberto Angela torna in prima serata su Rai 1 con Meraviglie – La penisola dei tesori: tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Meraviglie – La penisola dei tesori, nelle sue prime tre edizioni, ha conquistato milioni e milioni di spettatori che si sono incollati a Rai 1 per visitare l’Italia insieme ad Alberto Angela e scoprire angoli, curiosità e storie particolari e affascinanti. Il programma non poteva quindi fermarsi all’edizione del 2020, Rai 1 ha infatti deciso di rinnovarlo per una quarta edizione perché di tesori da visitare e scoprire nel nostro Paese ce ne sono ancora molti. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sulla quarta edizione di Meraviglie – La penisola dei tesori.

Meraviglie 2022: quando inizia

La prima puntata di Meraviglie 2022 va in onda su Rai 1, ovviamente in prima serata (a partire dalle ore 21.30 circa) martedì 28 dicembre 2021. La quarta edizione, così come le precedenti, è composta da 4 episodi che verranno poi trasmessi settimanalmente al martedì sera nel mese di gennaio 2022.

Alberto Angela

Le quattro puntate di questa edizione del programma condotto da Alberto Angela si potranno vedere anche in streaming su Rai Play.

Meraviglie 2022: le puntate

In ogni puntata di Meraviglie – La penisola dei tesori verrà raccontato un angolo diverso d’Italia. La prima puntata è dedicata a Napoli, che verrà esplorata nei suoi angoli, da Castel dell’Ovo a Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il teatro San Carlo e la Cartosa di San Martino. Ma si parlerà anche del tesoro di San Gennaro. Verranno anche mostrate le bellezze di Ischia e Procida.

Nel corso della quarta stagione di Meraviglie – La penisola dei tesori, Alberto Angela ci porterà poi alla scoperta di Lucca, della Valle D’Aosta e del parco del Gran Paradiso. E poi ancora le ville vesuviane del Miglio d’Oro, la Sicilia, la Liguria, la Lombardia e ci sarà anche un approfondimento sulle Isole Borromee.

