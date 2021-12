Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla terza edizione di Un’ora sola vi vorrei, il programma di Enrico Brignano in onda su Rai 2.

Enrico Brignano torna su Rai 2 con una nuova edizione di Un’ora sola vi vorrei, la quarta dopo quelle andate in onda negli scorsi anni (la terza è stata trasmessa nella primavera del 2021). Il buon successo avuto dal varierà condotto dall’artista romano ha convinto i vertici Rai a continuare a puntare su questo programma di intrattenimento che unisce comicità, satira, ballo e musica. Un mix concentrato come sempre in appena 60 minuti di programma (come anche il titolo scelto lascia intuire).

Un’ora sola vi vorrei: quando inizia

La prima puntata di Un’ora sola vi vorrei va in onda su Rai 2 in prima serata (a partire dalle ore 21.20) martedì 28 dicembre 2021. Le puntate di questa quarta edizione del programma sono in totale 5, a cui si aggiunge anche uno speciale di San Valentino.

Enrico Brignano

Ogni puntata ha poi un particolare filo conduttore, quella inaugurare del 28 dicembre, per esempio, non si può non parlare dell’anno che si sta per concludere e quello nuovo che sta per arrivare.

Un’ora sola vi vorrei: le puntate

Il format della quarta edizione di Un’ora sola vi vorrei è lo stesso delle precedenti edizioni che ha portato al successo del programma.

“L’unica novità è che… non ci sono novità! Squadra vincente non si cambia. Continueremo a divertirci con la satira prendendo spunto dalla cronaca o dalla nostra memoria” ha spiegato lo stesso Enrico Brignano nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni.

In ogni puntata sono sempre presenti degli ospiti. “Non posso fare i nomi. Ma vi dico i cognomi – scherzato sempre Enrico Brignano nel corso dell’intervista – il primo sarà Zampaglione, poi Mogol, Barbarossa e… sorpresa!”.

