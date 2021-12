Damiano, volto dei Maneskin, continua a far parlare di sé: in questo caso le notizie arrivano da Hollywood.

La notizia sta facendo il giro del web e i fan di Damiano dei Maneskin, di cui è frontman e vocalist, sono impazienti di sapere qualcosa in più. Sembra che Damiano esordirà al cinema, addirittura nei panni del bellissimo divo senza tempo Paul Newman, in un film inedito sulla sua vita, a pochi anni dalla scomparsa. Così si legge su Novella 2000: «Arriva da Hollywood la voce che per un docufilm su Paul Newman che dovrebbe anticipare l’uscita della biografia dell’attore realizzata con la collaborazione delle due figlie seguendo una marea di registrazioni del padre, stanno pensando proprio a Damiano». Sembra che il motivo della scelta sia ascrivibile alla somiglianza tra i due e, quindi, al fascino senza tempo, anche se molto diverso e più provocatorio, di Damiano.

Damiano-Paul Newman? Il progetto del docufilm

Si tratta di rumors perché nulla si sa di certo sul progetto. È certo che le figlie, grazie a materiale inedito avuto in eredità, diventi la base per un docu-film sulla vita e la carriera del sex-symbol americano oltre che attore fondamentale nella storia del cinema. L’idea è ancora in una fase iniziale, non si conoscono i dettagli sul racconto, men che meno attori e data di uscita.

Paul Newman, morto nel 2008, è stato un attore, regista e produttore cinematografico oltre che pilota automobilistico. Ha vinto tre premi Oscar, sette Golden Globe e un Emmy Award, oltre a ricevere una stella sull’Hollywood Walk of Fame e numerosi altri riconoscimenti. La sua ultima apparizione in un film risale al 2002 in Era mio padre di Sam Mendes.

