Il cantante ha indossato, letteralmente, solo la gioia del Natale e poco più per gli auguri alle feste: non potevano non ficcare commenti di ogni tipo sui social.

Non si può certo dire che Damiano non sia originale. I suoi look, apprezzati o meno, sono sempre molto eccentrici e spettacolari non passando inosservati. L’abbigliamento per Natale però è un po’ eccessivo. Il cantante per gli auguri, opta per un nudo quasi integrale che fa scoppiare commenti e like sui social.

Il look trasgressivo di Damiano per gli auguri di Natale

Un cappello da Babbo Natale, il suo bel gattone in braccio e un’emoticon che copre la parte censurabile da Instagram. Così Damiano dei Maneskin fa gli auguri a tutti i suoi fan: “Merry christmas everybody“, scrive il cantante.

Di certo questo è uno dei suoi “look” più trasgressivi ma da lui non sembra poi così strano, considerando che ha sempre puntato a stupire il pubblico. Il suo scatto ha scatenato la reazione di molti fan, sopratutto la parte femminile che è impazzita vedendo il suo beniamino nudo o quasi. Alcuni però non hanno gradito questa spettacolarizzazione e c’è chi ricorda che molti prima di lui hanno fatto la stessa cosa. Alcuni citano i Blink ma in generale, i commenti positivi e i like sono fioccati come neve a Natale per il cantante che piace anche molto fisicamente. Ecco il post:

