Un’inedita Kate Middleton suona il piano al concerto “Royal Carols: Together at Christmas” come omaggio ai morti a causa del virus Covid-19.

Non si conosceva questo aspetto della duchessa di Sussex, Kate Middleton sa suonare il piano e anche bene. Nonostante l’emozione e il panico da palcoscenico, la sua performance è piaciuta a tutti. Ciò che ha conquistato il pubblico è anche la sensibilità della moglie di William, visibilmente commossa durante l’omaggio ai morti di Covid.

Kate Middleton di esibisce con Tom Walker

Kate Middleton era molto agitata prima di salire sul palco. Come racconta una fonte vicina alla duchessa, era da tempo che non si esibiva su un palco con un’artista. In ogni caso, nonostante piccoli intoppi dovuti all’emozione il concerto è andato benissimo. Kate si è esibita con Tom Walker al pianoforte sulle note For Those Who Can’t Be Here.

Questo brano è un omaggio a tutti coloro che non ce l’hanno fatta a combattere il Covid e che sono scomparsi a causa del virus. L’emozione e la commozione nello sguardo della duchessa si percepisce tutta nel video del concerto. Questa dote nascosta della moglie di William accresce ancora di più la sua popolarità, già alle stelle da chi la considera come icona di moda, eleganza e bellezza.

