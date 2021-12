Lo hanno comunicato da pochissimo su Instagram, i Ferragnez sono positivi al covid e costretti ad indossare la mascherina in casa in quanto i bambini sono negativi.

Su Instagram, Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato di essere positivi al covid. Sono asintomatici i Ferragnez che fortunatamente hanno risparmiato ai figli il virus: Leo e Vittoria sono negativi e stanno bene.

Le dichiarazioni di Fedez e Chiara

“Ciao a tutti come potrete facilmente intuire vedendo la mascherina: siamo positivi al Covid!” Così hanno esordito i Ferragnez su Instagram. I due spiegano: “Abbiamo fatto il molecolare e siamo risultati positivi. I bambini, non si sa come, sono risultati negativi”. Poi svelano perchè indossano la mscherina in casa: “Dobbiamo tenerla addosso tutto il giorno perchè non possiamo stare troppo lontani dai bambini dovendoli accudire”.

A quanto sembra, i Ferragnez stavano facendo, da giorni,diversi tamponi e alla fine sono risultati con il virus. Attualmente, come loro stessi dichiarano, stanno bene perchè asintomatici e la loro priorità rimangono Leo e la piccola Vittoria: “La nostra priorità al momento è che i bambini stiano bene, quindi speriamo che continui così.” Il rapper poi dichiara: “So che molti di voi sono nella nostra situazione, quindi, teniamoci compagnia a vicenda”. Fedez fa poi un “bilancio positivo” della situazione e svela: “Farò il Capodanno a casa e questa è una bella notizia!”

