Francesco Oppini e Tommaso Zorzi non si parlano più da un po’, ma il primo fa un gesto sui social che fa intendere un riavvicinamento.

Gli ex concorrenti del GF Vip Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno instaurato una fantastica amicizia, ma poi qualcosa si è rotto. I due non si parlano da un po’ ma sembra che Francesco Oppini forse possa tornare sui suoi passi, cercando di recuperare il rapporto con l’influencer.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

Su Instagram, infatti, Francesco Oppini ha pubblicato una storia eloquente, ovvero un quadro che li ritrae insieme. Sotto la foto scrive: “Ho deciso da gennaio sarà esposto a casa mia”

Quando sei Francesco Oppini e stai una spanna sopra gli altri! pic.twitter.com/Wk6XEFxxbC — I AM WHAT I AM (@ale_dopamina) December 27, 2021

I fan della coppia di amici dopo questo gesto spera che Oppini e Zorzi tornino finalmente amici come prima, affiatati e divertenti come lo sono stati all’interno della Casa. I motivi della loro rottura sono ancora ignoti, anche se in molti pensando che sia dovuta al fatto che Tommaso Zorzi ad un certo punto ha provato dei sentimenti che sono andati oltre l’amicizia per Francesco, ovviamente non ricambiati.

Al momento, Zorzi non ha risposto al gesto di Oppini, arriverà da parte sua una reazione?

Riproduzione riservata © 2021 - DG