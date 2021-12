Letizia Porcu, la moglie dell’hair stylist Federico Fashion Style, si sfoga e dice basta alle continue insinuazioni sulla sessualità di suo marito.

La moglie di Federico Fashion Style, nome d’arte di Federico Lauri, ha finalmente risposto ai tanti che criticano il marito, in particolare per quanto riguarda il suo orientamento sessuale. Letizia Porcu, infatti, in un’intervista ha parlato della sua sofferenza nel sentire queste voci e si è sfogata.

In una chiacchierata con il settimanale Vero, Letizia ha detto: “Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina. […] Essere sua moglie è molto impegnativo“

Essendo molto egocentrico ed eccentrico, Federico Fashion Style è stato spesso considerato gay da molti, ma lui ha sempre confermato di essere etero e di amare tantissimo sua moglie Letizia. Intervistato da Serena Bortone, vista la sua popolarità dopo Ballando Con Le Stelle, Federico ha raccontato della sua sessualità: “Io sono etero non ho nulla da nascondere. Ho avuto una figlia con la fecondazione assistita, ma solo perché ho avuto dei problemi miei. Io vado conciato così anche per strada. Certo che capita che qualcuno alle 10 del mattino mi dica ‘guarda qua questo è gay sicuramente’. Però adesso nemmeno li ascolto questi soggetti. Perché non è che se uno veste con le paillettes significa che non è etero. Siamo liberi di indossare ciò che più ci piace“

Federico Lauri e Letizia Porcu hanno una bambina, Sophie Maelle. I due si sono conosciuti nel 2006, quando Letizia aveva solo 17 anni e frequentava l’Istituto di moda di Nettuno. Nel 2017 sono diventati genitori, una figlia voluta e cercata in tutti i modi.

