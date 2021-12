Questo Natale è bufera tra Nina Moric che ha accusato Belen Rodriguez di aver molestato il figlio Carlos, che però ha smentito. Ecco com’è andata.

Nina Moric si è scagliata sui social contro Belen Rodriguez che, secondo quanto riferito dal figlio Carlos (19 anni), avrebbe molestato in qualche modo il ragazzo. La modella ha infatti condiviso su Instagram alcuni messaggi del figlio, poi cancellati, in cui raccontava alla mamma questo episodio.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

In pratica, Carlos ha detto di essere a una festa il 23 dicembre dove c’era anche Belen che, secondo quanto riportato a Nina Moric, lo avrebbe baciato dopo averlo fatto bere e fumare. La Moric ha condiviso questi messaggi: “Belen mi ha fatto bere, voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca, no voleva che la baciassi in bocca pure mio padre. Belen è una cretina. Tuza portami via da questo paese, voglio stare con la mamma, mi manchi”

Ovviamente, dopo questa condivisione si è scatenato il caos, come era prevedibile, e Carlos ha smentito tutto tramite il profilo del padre, Fabrizio Corona dicendo: “Volevo parlare del fatto che sono state pubblicate delle dichiarazioni in merito a dei messaggi inviati da me a mia madre che sono tutte false, frutto della sua immaginazione. Io Belen non l’ho mai vista, tutte quelle cose riportate non sono vere perché lei essendo una madre non ha mai fatto tutto questo né si sarebbe permessa, inoltre le voglio molto bene e niente, ragazzi, non credete a queste stronzate, perché sono tutte stronzate“

Insomma, il figlio stesso ha smentito la madre che, secondo lui, si è inventata tutto cosa che pensa anche Fabrizio Corona. Il fotografo, infatti, ha scritto nelle sue stories un commento, schierandosi con Belen: “Regalo di Natale di Nina Moric. Ricordatevi cosa aveva fatto un anno fa. La sua cattiveria infinita che prima o poi si fa sentire sempre perché è insita dentro di lei”

In tutto questo, la modella e conduttrice argentina non ha replicato, godendosi il Natale in famiglia. Arriverà prima o poi una risposta?

Riproduzione riservata © 2021 - DG