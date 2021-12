L’ex attaccante della Lazio, in queste ore, è risultato essere positivo al Covid-19, un Natale alternativo per il campione che passerà le Feste a letto.

Niente Natale all’insegna di grandi feste per Bobo Vieri che si è beccato il virus proprio di Natale. Ad annunciarlo è la moglie, l’ex velina, Costanza Caracciolo che avvisa i fan di questa notizia. Le sue condizioni sono ottime ma purtroppo questo comprometterà i festeggiamenti del calciatore e della sua famiglia.

Le dichiarazioni di Costanza Caracciolo

Bobo Vieri è positivo al Covid-19 e la moglie fa le seguenti dichiarazioni con un post social: “In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa per colpa del Covid… purtroppo il nostro Christian Vieri si è beccato il virus… pensavamo di poter vivere sereno questo Natale, dovevamo partire e invece siamo stati sommersi ancora una volta da questa incertezza che ci circonda da due anni a questa parte.. mi auguro solo che ne usciremo presto tutti! Un abbraccio a tutti, a chi si trova nella nostra stessa situazione un abbraccio in più!!“

Vieri dovrà passare delle vacanze di Natale un po’ fiacche ma si rimetterà presto e potrà recuperare! Ecco il post:

