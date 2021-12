Nelle ultime ore è arrivata una comunicazione del GF Vip 6 ad Alessandro Basciano che gli ha comunicato la perdita di una persona importante nella sua vita.

Terribili momenti per Alessandro Basciano che, in queste ore, ha scoperto che il suo caro nonno non ce l’ha fatta, è morto il giorno di Natale. Dolore profondo per il gieffino che si rifugia tra l’affetto dei suoi coinquilini e racconta le cause per cui il suo caro non ce l’ha fatta.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

Le dichiarazioni di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano sta passando delle ore davvero difficili. Nel confessionale, il GF gli ha comunicato la scomparsa del nonno, morto il giorno di Natale. Una volta saputa la notizia non è mancato l’affetto da parte dei suoi compagni per il gieffino, coccolato e abbracciato da tutti.

Proprio lui ha spiegato ai suoi inquilini che il nonno soffriva da molti anni a causa di varie patologie che non lo facevano vivere bene. Il gieffino aggiunge: “Si era bloccato tutto, aveva 88 anni, era in pessimo stato non se lo meritava!” Così secondo Alessandro il suo caro nonno ha finalmente smesso di soffrire e, sebbene la sua morte è un dramma per lui, pensa che sia meglio così.

Riproduzione riservata © 2021 - DG