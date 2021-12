Dopo l’ultima chemio Carolina Marconi festeggia il Natale con il suo compagno e il cagnolino con un messaggio molto toccante e profondo.

Carolina Marconi fa un bilancio della sua situazione di salute e pubblica sui social un lungo messaggio a Natale. L’ex gieffina è finalmente uscita dal dramma delle chemio ed è in via di guarigione, proprio per questo si è ripromessa di vivere e godersi ogni momento delle sue giornate.

Il bellissimo messaggio di Natale di Carolina Marconi

“Eccomi qua amici ..tanti auguri di Buon Natale a tutti voi … io mi sto godendo il Natale come non mai ..sto assaporando ogni minimo particolare ..la compagnia ,il volerci bene ,il raccontarci ed ascoltarci ..ho capito che non e’ solo una bella tavola o un albero bellissimo super addobbato con tantissimi regali sotto ..ma e’ soprattutto stare insieme con persone che stimi e vuoi bene”.

Con queste parole esordisce Carolina Marconi che continua parlando del significato che ha per lei questo giorno: “Il Natale E’ gioia gioia religiosa .Gioia di Dio , interiore,di luce, di pace …..il Natale e’ riflessione …… sono qui con mille pensieri ,vorrei dirvi talmente tante tante cose che l’unica che sento di estrapolare dal mio cuore è dirvi che sono grata alla vita perchè ora sto bene anche se un po’ acciaccata ma accanto con le persone che amo … vi auguro un Buon Natale voletevi bene il resto non conta ,la famiglia e’ il bene più prezioso e va coltivata piano piano e protetta.Buon Natale siate felici con amore. La vostra Pelatina“. Ecco il post:

