Tutti i nodi verranno al pettine. La messa in onda di Ozark 4 si avvicina a passi svelti: sarà l’ultima stagione della serie tv.

Ozark 4 sarà il capitolo conclusivo del drama targato Netflix. Un ciclo scisso in due parti, da sette episodi ognuno, per un totale dunque di 14 appuntamenti inediti con la fortunata serie lanciata dalla piattaforma on-demand di Los Gatos. Si scriverà il capitolo definitivo delle vicende e per l’affezionato pubblico tutti i nodi verranno, inevitabilmente, al pettine. Ora che è ufficiale, andiamo a scoprire la data di arrivo della prima tranche e le altre anticipazioni sullo show.

Ozark 4: a quando l’uscita in Italia?

Il 29 ottobre 2021 Netflix ha comunicato, attraverso un filmato, l’atteso sbarco della S4. Ebbene, secondo quanto direttamente divulgato dal gigante dell’on-demand lo spettacolo sarà visibile nei Paesi coperti dal servizio a partire dal 21 gennaio 2022.

Ozark 4: la trama

Come sapranno gli appassionati, la stria ruota attorno a Marty Byrde e la sua famiglia. L’uomo è un consulente finanziario ma porta avanti un secondo lavoro, decisamente illegale: riciclare denaro sporco per i cartelli messicani di narcotraffico. Quando, tuttavia, si trasferisce con la moglie e i figli in un villaggio turistico delle Ozark Mountains nel Missouri, il racconto subisce una svolta decisa e inaspettata. La season 4 inizierà dal finale pazzesco della 3, che porterà ancora più potere ai protagonisti, chiamati, però, ad affrontare le conseguenze delle loro azioni.

Il cast di Ozark 4

Riepiloghiamo i membri principali del cast, confermati pure in tale occasione: Jason Bateman (interpreta Marty Byrde), la due volte candidata agli Oscar – per Conta su di me con Mark Ruffalo e La famiglia Savage con Philip Seymour Hoffman – Laura Linney (Wendy Byrde), Julia Garner (Ruth Langmore), Sofia Hublitz (Charlotte Byrde), Skylar Gaertner (Jonah Bryde), Charlie Tahan (Wyatt Langmore) e Lisa Emery (Darlene Snell). Vengono, poi, “promossi” nella squadra ufficiale gli ingressi della S3: Omar Navarro (Felix Solis) e Jim Rettelsdorf (Damian Young). Inoltre, avranno un ruolo ricorrente Katrina Lenk, CC Castillo e Bruno Bichir. Tra le new entry si segnalano Ali Stroker e Veronica Falcón.

Ozark 4: il trailer

A ottobre, Netflix ha condiviso un teaser trailer della stagione numero 4. Ve lo proponiamo di seguito:

Le location di Ozark 4

Le riprese sono avvenute sulle sponde del Lago Lanier e del Lago Allatoona, in Georgia, a circa un’ora da Atlanta.

