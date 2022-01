Ecco le prime indiscrezioni su cosa accadrà nella prossima puntata del GF Vip 6: Delia Duran potrebbe fare il suo ingresso, mentre Dayane Mello entrerà in studio per salutare Soleil.

Una puntata ricca di suspense quella che attende i “vipponi” questa sera. Grande Fratello Vip 6 ritorna con Alfonso Signorini per un altro imperdibile appuntamento. Gli ultimi giorni si è accumulata parecchia tensione nella Casa e in molti sono curiosi di sapere se Katia Ricciarelli verrà o meno squalificata. Delia Duran potrebbe fare il suo ingresso e Dayane Mello sarà ospite in studio.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Delia Duran dovrebbe entrare stasera come nuova concorrente del GF Vip 6. Dopo aver fatto un periodo di quarantena molto lungo, la compagna di Alex Belli dovrebbe fare il suo ingresso nella Casa sconvolgendo specialmente la sua “rivale in amore” Soleil Sorge. Come la prenderà la gieffina?

Per quanto riguarda ciò che riporta TvBlog, Katia Ricciarelli non dovrebbe essere squalificata ma altri provvedimenti verranno presi nei confronti della maleducazione dimostrata da alcuni concorrenti. In studio, come ospite, ci sarà una finalista dell’ultima edizione del reality ovvero Dayane Mello. La modella è infatti tornata da La Fazenda per poter salutare la sua migliore amica Soleil Sorge. La Mello potrebbe anche raccontare come è andato nel reality brasiliano e della vicenda che l’ha vista protagonista.

