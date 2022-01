After Life 3, con protagonista Ricky Gervais, sarà anche l’ultima stagione della serie televisiva: andiamo a scoprire tutte le anticipazioni!

Manca davvero poco alla messa in onda di After Life 3, il nuovo ciclo di appuntamenti della seria televisiva di Ricky Gervais, ambientata nella fittizia città di Tambury. Con la terza stagione in procinto di uscire, non passerà tanto tempo prima del comeback dei personaggi principali. Lo spettacolo avrà una continuazione, a furor di popolo. Difatti, come ha confermato Gervais ai follower di Twitter, il pubblico l’ha guardato ancora più velocemente del primo ciclo di episodi. Ma non è tutto oro ciò che luccica perché, purtroppo, l’epilogo è dietro l’angolo. Scopriamo, dunque, le notizie diffuse a tal proposito.

After Life 3: a quando l’uscita in Italia?

Netflix, colei che manderà in onda pure la S3 del prodotto, ha comunicato, in veste ufficiale, la data di uscita. Secondo quanto comunicato direttamente dalla società, le puntate saranno caricate a partire dal 14 gennaio 2022 e chiuderanno l’intera serie.

Telecomando e schermo TV

After Life 3: la trama

“La vita di Tony (Ricky Gervais) era perfetta, ma viene stravolta dalla morte della moglie – recita la sinossi -. Dopo aver contemplato il suicidio, decide di continuare a vivere sfidando il mondo dicendo e facendo tutto ciò che gli passa per la testa. È convinto che il non curarsi di sé stesso o degli altri sia una sorta di superpotere, che però risulta difficile da praticare verso coloro che cercano di aiutare la brava persona che ricordano”.

Il cast di After Life 3

Le figure centrali della trama sono due: Tony di Ricky Gervais (pluripremiato artista, insignito pure del Golden Globe per The Office con Steve Carell e John Krasinski, il marito di Emily Blunt), e la sua devota pastore tedesca, Brandy (interpretata da un cucciolo di nome Anti nella vita reale). Inoltre, il cast annovera tra le proprie fila Kerry Godliman (nel ruolo di Lisa, la moglie di Tony), Tom Basden (Matt, il cognato di Tony), Tony Way (Lenny, il miglior amico di Tony), David Bradley (il padre di Tony), Ashley Jensen (l’infermiera del padre di Tony). In aggiunta, nella season 3 appariranno anche Roisin Conaty, Mandeep Dhillon, David Earl, Jo Hartley, Diane Morgan, Tim Plester, Joe Wilkinson e Penelope Wilton.

After Life 3: il trailer

Quando la pubblicazione della S3 è imminente, Netflix ha condiviso, come da consuetudine, il teaser trailer. Lo potete vedere qui sotto:

Le location di After Life 3

Il luogo chiave delle riprese è Hemel Hempstead, una cittadina della contea dell’Hertfordshire, in Inghilterra.

