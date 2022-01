La serie televisiva Landscapers si può fregiare di un’attrice protagonista, quella Olivia Colman già trionfatrice agli Oscar.

Dopo il successo di Chernobyl e Caterina La Grande, il sodalizio tra Sky e HBO continua con la nuova serie Landscapers, prodotta da Sister. Diretto da Will Sharpe, il progetto alle porte segna il debutto in televisione dello sceneggiatore Ed Sinclair. Si ispira a eventi realmente accaduti, esplorando le vite dei coniugi Edwards, provando a ottenere una risposta su come questa coppia mite e devota sia giunta ad assassinare i genitori della donna e sotterrarli nel giardino sul retro della loro abitazione di Mansfield, nel Nottinghamshire. Un crimine risalente al 1998 e rimasto celato per oltre un decennio. Un drama con sfumature di dark comedy basato su ricerche accurate, con ore di interviste agli accusati, che non hanno mai smesso di dichiararsi innocenti. Andiamo a scoprire insieme i dettagli della miniserie.

Landscapers: a quando l’uscita in Italia?

Landscapers – Un crimine quasi perfetto andrà in onda a partire dal 14 gennaio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Atlantic, disponibile in streaming e on demand su NOW. Le puntate saranno complessivamente 4. Delle vendite internazionali per Sky Studios, se ne occupa NBCUniversal.

Landscapers: la trama

Ecco la sinossi: “La serie racconta le vite di Susan e Chris da varie prospettive, comprese quelle degli agenti di polizia e degli avvocati coinvolti nelle indagini, nonché da quella “interna” degli stessi protagonisti. Il pubblico verrà calato in un mondo surreale, frutto di fantasia, che Susan e Christopher hanno creato vestendo i panni dei loro eroi di Hollywood in storie da loro inventate. La storia di un singolare caso di omicidio che coinvolge quattro vite vissute ai margini della società, e che si trasforma in un’esplorazione magnetica e a tinte fosche dell’amore e della fantasia, del loro potere e del loro pericolo”.

Il cast di Landscapers

L’attrice premio Oscar Olivia Colman interpreta Susan Edwards, la protagonista delle vicende, mentre il ruolo del marito Christopher è affidato a David Thewlis. Il cast annovera poi: Samuel Anderson, David Hayman, Felicity Montagu, Kate O’Flynn, Dipo Ola e Daniel Rigby.

Landscapers: il trailer

Su YouTube è disponibile il teaser trailer ufficiale. Se non lo avete ancora visto, potete recuperarlo qui sotto:

Le location di Landscapers

Le riprese si sono tenute interamente in Inghilterra, nelle contee di Nottinghamshire ed Hertfordshire.

