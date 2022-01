La coppia di investigatori composta da Matt Shade e Angie Everett è pronta a tornare con nuovi casi da risolvere in Private Eyes 5.

Nel corso dell’ottobre del 2020, Global and Entertainment One (eOne) ha annunciato l’inizio delle riprese per Private Eyes 5, con otto puntate complessive da 60 minuti l’una. Realizzata dal network canadese Corus Entertainment, peraltro partner nella produzione con il principale studio indipendente eOne, la nuova stagione porterà tanti casi inediti alla Everett & Shade Private Investigations. La coppia di detective Angie e Matt li affronterà, chiamata pure a esprimersi sul futuro insieme, sia professionale sia personale. Accingiamoci a conoscere i contenuti della prossima season, sul punto di approdare anche in Italia.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Private Eyes 5: a quando l’uscita in Italia?

Lo show, insignito del Golden Screen Award 2019 per la categoria miglior serie commedia o drammatica, ha rifatto capolino sui nostri teleschermi con la S4, a partire dal 26 febbraio 2021. Per quanto riguarda la S5, sarà proposta in prima visione dal 16 gennaio 2022 su Sky Investigation. Il ciclo di appuntamenti sarà rilasciato anche in streaming su NOW.

Telecomando e schermo TV

Private Eyes 5: la trama

Riportiamo di seguito la sinossi ufficiale: “L’ex giocatore professionista di hockey Matt Shade (Jason Priestley di Beverly Hills 90210, con Shannen Doherty e Luke Perry, ndr) cambia irrevocabilmente la sua vita quando decide di fare squadra con l’investigatrice privata Angie Everett (Cindy Sampson) per risolvere casi difficili, formando con lei un’improbabile coppia di investigatori. Tra crime e comedy, attraverso la loro partnership Shade sarà costretto a capire chi è diventato e chi vuole essere”.

Il cast di Private Eyes 5

I personaggi principali rimarranno gli intoccabili Angie Everett e Matt Shade, rispettivamente interpretati da Cindy Sampson e Jason Priestley. Sono altresì confermati Jules Shade (impersonata da Jordyn Negri), la figlia di Shade, e il suo compagno Liam Benson (Jonny Gray), nonché “The Soup Don” Don Shade (Barry Flatman), il padre di Shade. Non mancheranno nemmeno Zoe Chow (Samantha Wan), l’assistente di Everett e della Shade Agency), Becca D’Orsay (Nicole DeBoer), l’ex moglie di Shade, Nora Everett (Mimi Kuzyk), la madre di Angie, Kurtis “Maz” Mazhari (Ennis Esmer), detective e amico d’infanzia di Angie, Danica Powers (Ruth Goodwin), agente e madre di Angie.

Entreranno nelle vicende rappresentate su schermo Jada Berry (Kandyse McClure), il nuovo interesse sentimentale di Shade, Tex Clarkson (Brett Donahue), George Cutler (Enrico Colantoni), il capo, e Laila Maxton (Sagine Semajuste), la vincente Financial Health Coach. Sono, infine, previste le apparizioni speciali del cantautore canadese Royal Wood, della celebre drag queen di Toronto Lucy Flawless, e non solo.

Private Eyes 5: il trailer

La scorsa estate è stato diramato il teaser trailer della S5, in lingua originale. Eccolo:

Le location di Private Eyes 5

Le vicende raccontate sono ambientate soprattutto a Toronto, la capitale della provincia dell’Ontario, in Canada.

Riproduzione riservata © 2022 - DG