Ecco quali sono le location di CODA – I segni del cuore, la pellicola che ha vinto il Premio Oscar 2022 per il Miglior Film.

CODA – I segni del cuore è il remake della pellicola francese La famiglia Bélier del 2014 ma certamente ha avuto un successo maggiore rispetto a quello della commedia che riprende: d’altronde ha vinto il Premio Oscar 2022 per il Miglior Film, oltre che quelli per la Migliore sceneggiatura non originale e quello per il Miglior attore non protagonista andato a Troy Kotsur. Vediamo ora quali sono le location del film.

CODA: le location del film

CODA – I segni del cuore è ambientato principalmente a Gloucester, una cittadina della contea di Essex nel Massachusetts che affaccia sull’oceano Atlantico. Anche il regista Sian Heder è originario della contea di Essex e ha deciso non solo di ambientare lì il suo film ma anche di girarla proprio a Glouceter.

Statuetta Oscar

Il peschereccio della famiglia è un’imbarcazione che si trova realmente ancorata al porto di Gloucester. Poco distante dal porto c’è il Pratty’s C.A.V, il locale che nel film è il bar dove lavora Gertie.

Oltre che a Gloucester, alcune scene del film sono state girate anche in un’altra località della contea dell’Essex: Rockfort. E’ qui che si trova quello che nella pellicola viene presentato come Berklee College of Music e sempre a Rockfort c’è anche la scuola che frequenta Ruby (la protagonista interpretata da Emilia Jones) che, non è quindi la Gloucester High School ma è la Beverly High School.

Dove vedere CODA – I segni del cuore

In Italia CODA – I segni del cuore non è uscito nelle sale cinematografiche ma chi volesse vederlo può farlo collegandosi a una delle tante piattaforme streaming che ne hanno acquisito i diritti (la prima è stata Apple TV + ma si può vedere anche su Amazon Prime Video, TimVision, YouTube e Google Play Film).

