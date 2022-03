La7 ha acquistato i diritti per trasmettere in Italia e in chiaro Servitore del popolo, la serie TV con il presidente dell’Ucraina Zelensky.

Servant of the people, in italiano Servitore del popolo: fino a prima dello scoppio della guerra in Ucraina erano in pochi coloro che in Italia conoscevano questa serie TV uscita nel 2015. D’altronde le varie puntate erano state pensate per la TV locale e trasmesse solo in Ucraina. I tragici fatti dell’attualità hanno però portato alla ribalta questa serie TV che ha per protagonista Volodymyr Zelensky nei panni di un professore che, quasi all’improvviso, si trova a diventare presidente dell’Ucraina. E, come sappiamo, nel 2019 Volodymyr Zelensky presidente lo è diventato per davvero con un partito che si chiama proprio come il titolo della serie.

Servitore del popolo: uscita in Italia della serie TV

In Italia La7 ha acquistato i diritti per trasmettere in esclusiva la serie TV Servitore del popolo. Ma quando esce? La prima puntata andrà in onda lunedì 4 aprile in prima serata a partire dalle ore 21.15. I primi episodi saranno presentati da uno speciale di Andrea Purgatori.

Volodymyr Zelensky

“Programmare in esclusiva per l’Italia la serie di Zelensky come stanno facendo le televisioni internazionali è motivo di orgoglio. È importante far conoscere la genesi straordinaria di un leader politico che in questo momento si batte con il suo popolo per la libertà e la democrazia, sotto i riflettori e con l’ammirazione di tutto il mondo” ha dichiarato l’editore di La7, Urbano Cairo, parlando della messa in onda della serie TV.

Servitore del popolo: Luca Bizzarri doppia Zelensky

Su La7 le puntate di Servitore del popolo saranno ovviamente trasmesse in lingua italiana. Tra i vari doppiatori della serie TV spicca Luca Bizzarri che darà la sua voce al personaggio interpretato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG