Drusilla Foer è pronta a tornare in tv con un nuovo programma, stavolta al fianco di Carlo Conti.

Nonostante in molti speravano in un programma tutto suo, Drusilla Foer torna in tv di nuovo come spalla di uno dei conduttori più amati dai telespettatori, ovvero Carlo Conti.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, Drusilla tornerà su Rai 1 per la premiazione dei David Di Donatello 2022, cerimonia condotta proprio da Carlo Conti, in prima serata il prossimo 30 maggio. Dopo la grande accoglienza ricevuta all’ultimo Festival di Sanremo, Drusilla Foer tornerà con il suo grande carisma, accompagnando Conti che per la prima volta condurrà in coppia la premiazione.

I David Di Donatello sembrano proprio la giusta occasione per la performer di farsi spazio in Rai, chissà magari potrebbe essere un trampolino di lancio per un programma tutto suo. Già il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, dopo Sanremo pensava di coinvolgerla in qualche progetto.

Appuntamento quindi al prossimo 3 maggio, quando gli Oscar del cinema italiano saranno consegnati.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG