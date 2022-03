Dopo il grande successo avuto dalla serie TV ideata da Shonda Rhimes, arriva la Bridgerton Experience: ecco che cos’è.

Venerdì 25 marzo su Netflix sono arrivati gli episodi della seconda stagione di Bridgerton. Stagione che, come era facilmente prevedibile, ha subito riscosso un grande successo, con i fan che si sono immediatamente collegati alla piattaforma streaming per vedere le nuove puntate, non appena sono state disponibili. Il grande successo avuto dalla serie TV ideata da Shonda Rhimes ha portato alla creazione della Bridgerton Experience, che permette ai fan e alle fan dello show di immergersi in prima persona all’interno del mondo raccontato nella serie TV.

Bridgerton Experience: cos’è

Al momento per poter vivere in prima persona la Bridgerton Experience è necessario recarsi negli Stati Uniti o in Canada, dove dal mese marzo a quello di maggio parte un tuo dedicato che tocca città come Los Angeles, Chicago, Montreal e Washington DC.

Bridgerton

Chi vi partecipata può entrare nell’età della Reggenza inglese: location che sembrano appunto appena uscite da una favola, come quelle che si vedono nella serie TV, abiti da sono e musiche dell’epoca accompagnano coloro che decidono di partecipare alla Bridgerton Experience che possono anche partecipare al ballo della regina, vestiti di tutto punto come i protagonisti della serie TV.

Considerato il grande successo che Bridgerton sta avendo in ogni angolo di mondo, è facile immaginare che la Bridgerton Experience possa in futuro arrivare anche in Europa.

Bridgerton 3 si farà

Di tempo per immergersi nel mondo raccontato in Bridgerton ce n’è ancora tanto, basti pensare che la serie TV è già stata prolungata per le stagioni 3 e 4 ma l’obiettivo di Shonda Rhimes è quello di arrivare fino alla stagione 8: d’altronde ogni stagione è basata su un romanzo dell’omonima saga letteraria di Julia Quinn e i libri sono in totale 8.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG