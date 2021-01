La serie TV Bridgerton, che ha conquistato il pubblico di Netflix, è tratta da una saga letteraria di Julia Quinn: ecco tutti i libri.

Di anno in anno su Netflix arrivano serie TV di grande successo capaci di conquistare milioni e milioni di spettatori: tra queste c’è anche Bridgerton. Arrivati sulla piattaforma streaming il 25 dicembre del 2020, gli episodi della prima stagione hanno portato alla ribalta anche la saga letteraria da cui l’intera serie TV è tratta. La storia raccontata in Bridgerton non è infatti nata dalla fantasia di qualche autore sotto contratto con Netflix, ma da quella della scrittrice americana Julia Quinn: i suoi libri erano già molto conosciuto negli Stati Uniti, meno in Europa dove invece ora, proprio grazie alla serie TV, stanno avendo anche loro un grande successo.

Bridgerton: i libri di Julia Quinn

La collana di romanzi che compongono l’intera saga letteraria è composta da un totale di nove volumi. Se siete anche voi dei fan di Bridgerton, i libri (nell’ordine in cui vanno letti) che dovete leggere se volete conoscere tutta la storia di questa famiglia inglese del 1800 sono i seguenti:

Bridgerton

1) Il Duca e io

2) Il Visconte che mi amava

3) La proposta di un gentiluomo

4) Un uomo da conquistare

5) A Sir Philip con amore

6) Amare un Libertino

7) Tutto in un Bacio

8) Il vero amore non esiste

9) Felici per sempre

Bridgeton, i libri: la trama

In ogni romanzo della saga di Julia Quinn il protagonista è un diverso componente della famiglia Bridgerton. I libri Il Duca e io, Il Visconte che mi amava, La proposta di un gentiluomo e tutti gli altri, non raccontano esclusivamente la storia d’amore tra Daphne e il duca di Hastings, che abbiamo potuto vedere anche nella prima stagione della serie TV: il protagonista del secondo romanzo della saga, Il Visconte che mi amava, è infatti Anthony Bridgerton, il fratello di Daphne.

Se volete iniziare a leggere anche voi la saga letteraria dei Bridgerton, i libri su Amazon sono in vendita.