La sigla NSWF la si può trovare molto sui social, in particolare su alcuni profili di utenti. Ma cosa significa? Ecco cosa sapere!

Tra le tante sigle e acronimi, in giro per il web si può scovare anche NSFW. In particolare sui social, e ancora di più sui profili degli utenti, si può trovare questa sigla, il cui significato può sfuggire a chi non è pratico di linguaggio e gergo dei social network. Quindi è bene spiegare nel dettaglio cosa significa e perché si usa così di frequente sui vari profili degli utenti in tutto il mondo!

Origine : dal mondo del web e dei social.

: dal mondo del web e dei social. Quando si usa : per indicare particolari profili da non vedere dai propri datori di lavoro.

: per indicare particolari profili da non vedere dai propri datori di lavoro. Lingua : acronimo (inglese).

: acronimo (inglese). Diffusione: globale.

Il significato e l’origine di NSFW

L’acronimo NSFW sta per No Safe For Work, ovvero che non è sicuro se siamo in un ambiente di lavoro. Lo si può ritrovare su profili personali degli utenti, paralleli magari a quelli ufficiali, o anche in allegati che si possono scaricare in giro per il web.

pc smartphone social network

Con questa sigla si vuole avvisare un altro utente che sul quel profilo NSFW si possono trovare contenuti o opinioni personali che non rispecchiano la posizione professionale del soggetto. Si utilizza inoltre in contesti digitali per separare il privato dal professionale, e per indurre gli altri utenti interessati al lavoro dell’utente a non navigare su quel profilo perché potrebbero farsi idee sbagliate sulla persona dal punto di vista lavorativo.

Esempi d’uso

Per fare qualche esempio, un utente di Twitter, Facebook o Instagram può etichettare il suo profilo come NSFW, per evitare che colleghi, datori di lavoro o altri possano carpire informazioni che si vuole tenere nascoste.

Anche per quanto riguarda mail e chat si può accompagnare i contenuti con questa sigla, che spesso è associata anche a contenuti vietati ai minori di 18 anni, che non sono assolutamente da vedere per i più giovani.

Un’alternativa è anche NSFL, ovvero No Safe For Life, che si può trovare in particolare su TikTok.

