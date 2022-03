Ecco dove vedere CODA – I segni del cuore, la pellicola diretta da Sian Heder vincitrice del Premio Oscar 2022 al Miglior Film.

CODA – I segni del cuore è il film per eccellenza del 2022: d’altronde è quello che ha vinto il Premio Oscar per il Miglior Film (Oltre che i premi per la Migliore sceneggiatura non originale e quello per il Miglior attore non protagonista andato a Troy Kotsur). La pellicola è in realtà il remake della commedia francese La famiglia Bélier, uscita nel 2014 e che in Europa aveva avuto già un buon successo. Vediamo ora come vedere CODA – I segni del cuore.

Dove vedere CODA in streaming

In Italia il film vincitore del Premio Oscar 2022 non è uscito nelle sale cinematografiche, anche per questo motivo della commedia diretta da Sian Heder non se ne è parlato molto, almeno fino a quando non ha ricevuto la nomination (e poi vinto il premio) dell’Academy.

Statuetta Oscar

Allora dove vedere CODA – I segni del cuore? Il film è disponibile nel nostro Paese sulla piattaforma streaming Apple TV +, che ne aveva acquisito immediatamente i diritti per la distribuzione. Una vera e propria intuizione da parte dei dirigenti della piattaforma on demand dell’azienda di Cupertino, considerato il grande successo che ha poi avuto il film.

CODA – I segni del cuore: il cast e la trama del film

I protagonisti di CODA – I segni del cuore sono i componenti della famiglia Rossi: i genitori Frank e Jackie (interpretati rispettivamente da Troy Kotsur e da Marlee Martin), il primogenito Leo (Daniel Durante) e la secondogenita Ruby (Emilia Jones).

A parte Ruby, tutti gli altri componenti della famiglia sono sordomuti, tra loro comunicano con la lingua dei segni ma per parlare con il resto del mondo si affidano sempre a Ruby, che vive quindi per aiutare la sua famiglia ma un giorno si troverà di fronte a una difficile scelta: restare a lavorare nell’azienda famigliare o trasferirsi a Boston per frequentare la Berklee College of Music?

Riproduzione riservata © 2022 - DG