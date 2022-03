Domani, 29 marzo, andrà in onda una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show, reality di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso, dove c’è già stato scompiglio.

Dopo pochi giorni dall’inizio, Flavia Vento ha deciso di ritirarsi dal gioco, resistendo solo 8 giorni. Non si conoscono i motivi di questo abbandono, anche perché Barbara D’Urso dopo aver dato l’annuncio ha detto che verrà tutto spiegato durante la diretta di martedì.

Quello che il pubblico si è chiesto è con chi verrà sostituita la Vento: ebbene, abbiamo il nome. Si tratta di Elena Morali, che è diventata nota proprio per aver partecipato alla seconda edizione de La Pupa e il Secchione.

Sarà lei, quindi, la nuova pupa a partecipare al gioco, quindi probabilmente verrà introdotta proprio domani sera, durante la diretta che andrà in onda.

Oltre all’ingresso di Elena Morali, domani Clizia Incorvaia sarà Pupa per una sera, un ruolo determinante per definire poi la classifica finale della puntata.

In studio, poi, ci sarà Guenda Goria pronta a un doppio confronto: il primo con Mila Suarez, accusata di aver sedotto il fidanzato di Guenda, il secchione Mirko, il secondo con la pupa Vera Miales, giovanissima fidanzata del padre Amedeo Goria.

Ovviamente ci saranno le diverse prove in cui si sfideranno le coppie e una di loro sarà ufficialmente eliminata dal gioco.

