Brutte notizie dall’Hondura, dove il mal tempo ha messo a dura prova i naufraghi. Ecco quello che sta succedendo.

Questo weekend, l’Isola più famosa d’Italia è stata flagellata dal mal tempo, proprio come ha comunicato Alvin, inviato speciale de L’Isola dei Famosi di quest’anno.

A quanto pare, infatti, i naufraghi hanno trascorso tre giorni molto difficili a causa di una brutta tempesta in Honduras, un vero e proprio nubifragio che ha obbligato la produzione a mettere in sicurezza tutti i concorrenti. Alvin tramite le sue stories dei giorni scorsi ha detto: “C’è stato un nubifragio e Cayos Cochinos era nell’occhio de ciclone, abbiamo dovuto portare i naufraghi al sicuro e dividerli in due capanne, ma adesso sono tornati in Playa e sebbene il tempo sia ancora nuvoloso, si sta rimettendo”

La bella notizia, quindi, è che per la diretta di stasera, i naufraghi siano tornati alla Playa, per poter quindi andare avanti con il reality tanti atteso, condotto da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Anticipazioni terza puntata

Nella terza puntata di questa sera 28 marzo, Ilona Staller tornerà a Playa Accoppiada: qui dovrà scegliere un compagno per poter tornare ufficialmente in gara.

Inoltre, si scoprirà chi tra le coppie nominate Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni verrà eliminata. Il televoto darà il suo giudizio. Inoltre, Alvin coordinerà le altre prove previste per i concorrenti.

