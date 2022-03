Ecco quali sono tutti i migliori film di Jada Pinkett Smith da vedere (o da rivedere) assolutamente almeno una volta.

Jada Pinkett Smith non è solamente la moglie di Will Smith ma è lei stessa un’artista molto apprezzata di Hollywood e l’abbiamo potuta vedere all’opera in diversi film, anche di grande successo. Vediamo allora quali sono i migliori film con Jada Pinkett Smith. Nell’elenco inseriamo anche una serie TV della quale è una delle protagoniste principali, che ha avuto molto successo anche in Italia.

Jada Pinkett Smith: la filmografia

Il professore matto: è il film che ha dato la svolta alla carriera di Jada Pickett Smith. Nella commedia interpreta il ruolo di Carla, la donna di cui si innamora il professore Sherman Klump interpretato da Eddie Murphy.

Will Smith e Jada Pinkett Smith

Alì: nel film recita per la prima volta al fianco del marito, Will Smith, e interpreta il ruolo di Sonji Roi, la prima moglie del campione di pugilato.

Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, Matrix Resurrections: sono tre film differenti ma li mettiamo insieme essendo il secondo e il terzo capitolo della stessa saga. In questi tre film Jada Pinkett Smith veste i panni di Niobe.

Colleteral: diretto da Michael Mann, è un thriller con protagonisti Tom Cruise nei panni di un cinico killer, Jamie Foxx, nei panni di un tassista che si ritrova a fare da autista all’assassino e appunto Jada Pinkett Smith nei panni di Annie, una procuratrice distrettuale che il killer vuole uccidere.

Bad Moms – Mamme molto cattive: Jada Pinkett Smith è una delle protagoniste della celebre commedia: il suo ruolo è quello di Stacey.

Gotham: è questa la serie TV di grande successo, di cui accennavamo in precedenza, che ha tra le protagoniste principali Jada Pinkett Smith. L’attrice interpreta il ruolo di Fish Mooney, personaggio chiave fin dalla prima stagione.

