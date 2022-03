Ecco quali sono tutti i migliori film di Will Smith da vedere (o da rivedere) assolutamente almeno una volta.

E’ diventato una vera e propria star con la sitcom Willy, il principe di Bel-Air, ha poi saputo conquistare il pubblico con tanti ruoli di rilievo in film di grande successo: parliamo di Will Smith. Nel 2022 ha anche coronato il sogno di vincere il Premio Oscar come Miglior attore protagonista grazie al film Una famiglia vincente – King Richard. I film e i programmi TV di cui è stato protagonista lo hanno reso uno degli attori americani più celebri e amati in Italia ma non solo. Se anche voi siete tra i suoi fan, ecco quali sono tutti i film di Will Smith da vedere almeno una volta nella vita.

Will Smith: la filmografia

Bad Boys: è stato il primo grande successo cinematografico di Will Smith. Nel film diretto da Michael Bay, Will Smith interpreta l’investgatore Mike Lowrey che, insieme al collega Marcus Burnett, deve risolvere un difficile caso di furto di droga.

Will Smith

Indipendece Day: film premiato anche con un Premio Oscar. La pellicola racconta di un’invasione aliena sulla Terra e Will Smith è uno dei piloti dell’aviazione americana che li fronteggerà per salvare l’umanità.

Men in Black: l’agente J interpretato da Will Smith nel film è un personaggio divenuto iconico del cinema di fantascienza, come lo è questo primo film della fortunata saga con protagonisti gli agenti segreti incaricati di trovare gli alieni sulla Terra.

Nemico pubblico: thriller del 1998 diretto da Tony Scott con protagonista propria Will Smith nei panni dell’avvocato Robert Clayton Dean.

Alì: basta il titolo per capire che in questo film Will Smith interpretato il ruolo del celeberrimo campione di pugilato Muhammad Alì. Il film ripercorre la vita del campione americano.

La ricerca della felicità: film diretto da Gabriele Muccino che vede Will Smith nei panni di di Chris Gardner, un uomo la cui vita non gli sorride che grazie alla sua forza di volontà riuscirà a rialzarsi.

Sette anime: altro film diretto da Gabriel Muccino con protagonista Will Smith. E’ un vero e proprio capolavoro del cinema drammatica, in cui il protagonista, dopo aver causato la morte di sette persone in un incidente d’auto, decide di salvare altre sette persone donando i suoi organi.

Focus – Niente è come sembra: se vi piacciono i film con al centro della trama delle truffe e rapine, questo con Will Smith e Margot Robbie è quello che fa per voi.

Collateral Beauty: altro capolavoro, questa volta diretto da David Frankel, in cui Will Smith interpreta il ruolo di Howard Inlet, un uomo depresso che scrive delle lettere a concetti astratti come “Amore”, “Morte, “Tempo”.

Una famiglia vincente – King Richard: uscito nelle sale cinematografiche nel 2021, è il film che ha permesso a Will Smith di vincere il Premio Oscar per il Miglior attore protagonista. L’attore americano interpreta il ruolo di Richard Williams, il padre e allenatore, delle due future campionesse di tennis Venus e Serena Williams.

