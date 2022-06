Da sabato 9 luglio 2022 va in onda in replica le puntate del Festivalbar 2002: i cantanti e le canzoni di 20 anni fa tornano in TV.

Tutti vogliono viaggiare in prima, Rosso relativo, Complicated, Moi… Lolita. E poi ancora Standing ovation, Aserejé, Sei solo tu, L’aiuola e potremmo aggiungerne molte altre. Che cosa sono? Sono le canzoni che ci hanno fatto cantare e ballare nell’estate del 2002 e che sono state protagoniste del Festivalbar 2002. Molto probabilmente vi saranno bastati solamente i titoli per ricordarle e canticchiarle, ma se così non fosse Mediaset vi viene in aiuto facendovi rivivere tutta quell’edizione del Festivalbar, puntata dopo puntate.

Dove vedere il Festivalbar 2002 in TV e in streaming

Per vedere il Festivalbar 2002 in TV basta sintonizzarsi ogni sabato sera, a partire dal 9 luglio, su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). In prima serata, a partire dalle ore 21.10, ogni settimana verrà riproposta una puntata di quell’edizione che fu condotta da Alessia Marcuzzi, Michelle Hunziker e Daniele Bossari dalle piazze di Napoli, Pistoia, Taormina, Cagliari e Verona.

Festivalbar 2002: cantanti e canzoni

Questi sono tutti i cantanti, con le loro canzoni, protagonisti del Festivalbar 2002. A vincere fu Ligabue con Tutti vogliono viaggiare in prima.

Luciano Ligabue – Tutti vogliono viaggiare in prima, Eri bellissima e Balliamo sul mondo

Zucchero – Sento le campane e Ahum

Jovanotti – Morirò d’amore

Tiziano Ferro – Rosso relativo e Xdono

Sophie Ellis-Bextor – Murder on the Dancefloor e Get Over You

Avril Lavigne – Complicated

Eminem – Without Me

Linkin Park – In the End

Coldplay – Yellow

The Ark – Calleth You, Cometh I

Alizée – Moi… Lolita

Moby – We Are All Made of Stars

Holly Valance – Kiss Kiss

Christina Milian – When You Look at Me

Vasco Rossi – Standing ovation

Dual Gang – Sarà la primavera

Remy Shand – Take a Message

Paulina Rubio – Don’t Say Goodbye

Ronan Keating – If Tomorrow Never Comes ed I Love It When We Do

Javier García – Tranquila

Alabama 3 – The Mansion of the Hill

Las Ketchup – Aserejé

Planet Funk – The Switch e Who Said (Stuck in the UK)

Red Hot Chili Peppers – By the Way e Universally Speaking

Biagio Antonacci – Che differenza c’è ed Angela

Renato Zero – Non cancellate il mio mondo

Sondre Lerche – Sleep on the Needles

Télépopmusik – Breathe

Anastacia – One Day in Your Life

Pino Daniele – Un cielo senza nuvole

Jamiroquai – Love Foolosophy

Natalie Imbruglia – Wrong Impression

Luca Carboni – Le parole

Bertha Patricia Manterola Carrión – Que el ritmo no pare

Morcheeba – Otherwise

t.A.T.u. – All the Things She Said

Giorgia – Vivi davvero

Nek – Sei solo tu

Eiffel 65 – Cosa resterà (In a Song)

The Calling – Wherever You Will Go

Alexia – Dimmi come e Non lasciarmi mai

Pink – Get the Party Started

Articolo 31 – Domani smetto e Spirale ovale

Paola & Chiara – Festival

Mousse T. – Fire

Rosario – Como quieres que te quiera

M2M – Everything

Mp2 – Entro il 23

Gabin – Doo uap, doo uap, doo uap e Une Histoire D’Amour

Mary J. Blige – No More Drama

Beverley Knight – Whatever’s Clever

Francesco Tricarico – Musica

The Dandy Warhols – Bohemian Like You

Pet Shop Boys – Home and Dry

Alex Lloyd – Green

Amparanoia – La Fiesta

Gianluca Grignani – L’aiuola

Neja – Looking 4 Something

Francesco Renga – Dove il mondo non c’è più

Sugababes – Freak Like Me e Round Round

Liberty X – Just a Little

Simple Minds – Cry

Gianna Nannini – Uomini a metà

Valentina Giovagnini – Senza origine

Cristiano De André – Le quaranta carte

Francesca St. Martin – Magica la notte

Norah Jones – Don’t Know Why

Alicia Keys – A Woman’s Worth

Subsonica – Nuova ossessione

Tweet – Oops (Oh My)

Moony – Dove (I’ll Be Loving You)

Nikla – Il mio cuore protesta

Sarah Connor – French Kissing

J.C.A. – I Begin to Wonder

78 Bit – Chiara si spara

Marina Rei – Il giorno della mia festa

Umberto Tozzi – E non volo

Amanda Marshall – Everybody’s Got a Story

Mango – La rondine

Raf – Oasi

Andreas Johnson – Shine

Daniele Stefani – Un giorno d’amore

Massimo Di Cataldo – Come il mare

Michelle Branch – Everywhere

Five for Fighting – Superman (It’s Not Easy)

Daniele Silvestri – Sempre di domenica e Salirò

Jennifer Paige – Stranded

Yu Yu – Mon petit garçon

Shakira – Whenever, Wherever

Hooverphonic – The World Is Mine

