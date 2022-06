Arriva un’importante novità per tutti gli abbonati a Sky Q: da giovedì 30 giugno 2022 arriva l’App Discovery + con tutti i suoi programmi.

Discovery + è ora anche su Sky Q: a partire da giovedì 30 giugno 2022, infatti, sul set box satellitare arriva l’App della celebre piattaforma streaming. Tutti coloro che hanno l’abbonamento a Sky Q potranno quindi facilmente accedere e vedere i vari contenuti presenti su Discovery +, in particolare i tanti programmi, tra cui spiccano anche alcuni reality e talent show, che stanno avendo un grande successo.

Discovery + : i costi su Sky Q

Per i primi 12 mesi, inoltre, gli abbonati a Sky Q potranno vedere tutti i contenti di Discovery + senza spendere neanche un euro in più. Basterà aderire al piano “Intrattenimento con pubblicità” sul proprio abbonamento Sky.

Telecomando e schermo TV

Ma quanto costa l’abbonamento a Discovery +? Il prezzo varia a seconda della durata. L’abbonamento di un mese a Discovery + ha un prezzo di 3,99 euro, quello di un anno invece costerà 39,90 euro all’anno. Oltre all’abbonamento classico sarà poi possibile aggiungere anche quello a Eurosport: in totale costerà 7,99 euro al mese o 69,90 euro se si sottosciverà quello annuale.

Discovery +: i programmi

Ma quali sono i programmi che si possono vedere su Discovery +? Tra quelli di maggiore successo ci sono i celebre Matrimonio a prima vista, Naked Attraction Italia, Il contadino cerca moglie e Ti spedisco in convento. A questi aggiungiamo anche Tailor Made – Chi ha lo stoffa?, ovvero il talent show sul mondo della moda condotto da Tommaso Zorzi.

A proposto dell’accordo tra Sky e Discovery +, l’ad di Sky Italia, Andrea Dulio ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo con Warner Bros. Discovery, che consolida la nostra collaborazione in Italia e conferma ancora una volta come Sky sia il partner di eccellenza per i principali produttori di contenuti. La nostra strategia di aggregazione delle principali app in streaming su Sky Q fa così un ulteriore passo avanti. Tutto questo arricchisce ulteriormente la scelta di contenuti di qualità per i nostri abbonati che, oltre alle produzioni Sky Original sempre molto apprezzate, possono ora trovare su Sky Q anche i tanti show firmati discovery+, con un’esperienza di visione davvero straordinaria”.

