Ecco le serie TV e i film in uscita su Disney + a luglio 2022: come sempre tante novità, tra le più attese c’è The Responder.

Il catalogo di film e di serie TV di Disney +, così come quello di tutte le altre principali piattaforma streaming, si arricchisce sempre di più mese dopo mese. Anche a luglio 2022 non mancano quindi le tante novità, anche se le nuove uscite sono numericamente un po’ meno rispetto ai mesi precedenti. Per quanto riguarda le serie TV, tra quelle più attese dagli abbonati alla piattaforma on demand c’è The Responder: la serie arriva il 6 luglio e ha come protagonisti Chris e Rachel, due poliziotti che lavorano in una città difficile come Liverpool dove, giorno dopo giorno e soprattutto notte dopo notte, rischiano la vita nelle varie situazioni d’emergenza in cui sono chiamati a dover intervenire. Il 26 luglio esce invece Santa Evita, la serie TV che racconta l’incredibile storia della salma di Evita Peron. La moglie del presidente argentino Juan Domingo Peron morì a 33 anni a causa di un tumore e fu imbalsamata, due anni dopo un colpo di stato militare rovesciò il governo, Peron fu deposto e la salma dell’ex moglie venne nascosta per diversi anni per paura che diventasse un simbolo contro il nuovo regime.

Disney +: le serie TV in uscita a luglio 2022

Ecco le serie TV in uscita su Disney+ nel mese di luglio del 2022, comprese quelle che sono disponibili sul catalogo Star:

Mercoledì 6 luglio

Promised Land

The Responder

Sabato 9 luglio

High School Musical: The Musical – Stagione 3

Martedì 26 luglio

Santa Evita

Giovedì 27 luglio

In nome del cielo

Light & Magic

Disney +: i film in uscita a luglio 2022

Ecco i film in uscita su Disney+ nel mese di luglio del 2022, comprese quelle che sono disponibili sul catalogo Star:

Venerdì 1 luglio

The Princess

Mercoledì 13 luglio

Bob’s Burger

Venerdì 15 luglio

Zombies 3

Sabato 29 luglio

Not Okay

