Ecco le serie TV e i film in uscita su Amazon Prime Video a luglio 2022: come sempre il catalogo si arricchisce con tante novità.

Mese dopo mese il catalogo di Amazon Prime Video si arricchisce con tante novità (tra film e serie TV originali Amazon e non) per tutti i gusti, in modo da accontentare tutti gli iscritti alla piattaforma streaming di Amazon. Vediamo ora quali sono tutte le uscite di luglio 2022 su Amazon Prime Video, sia per quanto riguarda le serie TV che per quanto riguarda i film.

Amazon Prime Video: le serie TV in uscita a luglio 2022

Ecco le serie TV in uscita a luglio 2022 su Amazon Prime Video, sia contenuti originali che non:

Venerdì 1 luglio

The Misfits

Eddie & Sunny

Shameless 11

Haikyu 3

Doc – Nelle tue mani

Extreme Football – stagioni 1 e 2

Pat the Dog

Pinocchio and Friends

Venerdì 8 luglio

Made in Abyss – Stagione 2

Giovedì 14 luglio

Law & Order: Special Victims Unit – Dalla stagione 14 alla 21

Chicago Fire – Dalla stagione 5 alla 8

Chicago Pd – Dalla stagione 5 alla 7

Venerdì 15 luglio

La rosa velenosa

Colour Out of Space

The Tunnel – Trappola nel buio

Proxima

Sabato 16 luglio

Suffragette

Lunedì 18 luglio

Naruto

Venerdì 22 luglio

Spencer

Lunedì 25 luglio

Midsommar – Il villaggio dei dannati

Bleach

Shin Getter Robo Re: Model

Mercoledì 27 luglio

Possessor

Venerdì 29 luglio

How It Ends

Amazon Prime Video: i film in uscita a luglio 2022

Ecco i film in uscita a giugno 2022 su Amazon Prime Video, sia contenuti originali che non:

Lunedì 4 luglio

Corro da te

Lunedì 11 luglio

Moonfall

Don’t Make Me Go

The Kelly Gang

Sabato 16 luglio

Press Play – La musica nella nostra vita

Tutto è possibile

Becky

Giovedì 28 luglio

Bentornato Presidente

Io c’è I

