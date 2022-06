Ecco le serie TV e i film in uscita su Netflix ad giugno 2022: c’è grande attesa per gli ultimi episodi di Stranger Things 4.

Lo scorso 27 maggio su Netflix sono arrivati i primi sette episodi di Stranger Things 4. Ma la stagione non è ancora finita: mancano ancora due episodi che la piattaforma on demand ha deciso di separare dai precedenti e i fan della serie TV potranno vedere da venerdì 1 luglio. E proprio gli episodi conclusivi di Stranger Things 4 sono tra le novità più attese su Netflix a luglio 2022, ma vediamo ora nel dettaglio tutte le uscite, sia per quanto riguarda i film che le serie TV.

Netflix: le serie TV in uscita a luglio 2022

Ecco le serie TV in uscita su Netflix nel mese di luglio del 2022:

Venerdì 1 luglio

Stranger Things 4 – Parte 2

Stranger Things 4

Mercoledì 6 luglio

Control Z 3

King of Stonks

Venerdì 8 luglio

Boo, Bitch, miniserie

Capitani 2

Quella notte infinita,

Ride on time 4

Come costruire una sex room

Martedì 12 luglio

Better Call Saul 6 – Parte 2

Come cambiare la tua mente

Mercoledì 13 luglio

Sintonia 3

Big Timber 2

D.B. Cooper: Il dirottatore che svanì nel nulla

Hurts Like Hell: Il mondo del muay thai

Giovedì 14 luglio

Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone

Resident Evil

Venerdì 15 luglio

Alba

Country Queen

Farzar

Matrimonio e desideri

Mercoledì 20 luglio

Bad Exorcist 1-2

Virgin River 4

Giovedì 21 luglio

Jurassic World: Nuove avventure 5

Sabato 23 luglio

Alchemy of Souls

Martedì 26 luglio

Street Food: USA

Mercoledì 27 luglio

Rebelde 2

Car Masters: Dalla ruggine alla gloria 4

Dream Home Makeover: La casa ideale 3

Giovedì 28 luglio

Keep Breathing, miniserie

Venerdì 29 luglio

Uncoupled

Netflix: i film in uscita a luglio 2022

Ecco i film in uscita su Netflix nel mese di luglio del 2022:

Venerdì 1 luglio

Cult of Chucky

Lunedì 4 luglio

Cena con delitto – Knives out

La galleria dei cuori infranti

Mercoledì 6 luglio

Da ciao ad addio

La ragazza nella foto

Venerdì 8 luglio

Il mostro dei mari

Le relazioni pericolose

Lunedì 11 luglio

Unfriended dark web

Mercoledì 13 luglio

Sotto il sole di Amalfi

Venerdì 15 luglio

Persuasione

Venerdì 22 luglio

The Gray Man

Venerdì 29 luglio

Purple Hearts

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG