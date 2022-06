Cinque serate di grande musica con tutti i grandi protagonisti della musica italiana: tutto quello che c’è da sapere su Battiti Live 2022.

E’ ormai un appuntamento fisso dell’estate e anche quest’anno non poteva mancare: parliamo dei Battiti Live 2022. Cinque serate in cui i grandi protagonisti della musica italiana faranno cantare e ballare tutti coloro che vedranno le loro esibizioni del vivo, ma anche coloro che le vedranno da davanti alla TV. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere proprio riguardo a Battiti Live 2022.

Battiti Live 2022: date e città

Come detto in precedenza, sono in totale 5 le puntate di Battiti Live 2022 che non vengono però trasmesse in diretta TV. La prima puntata è stata infatti registrata venerdì 17 giugno ma è trasmessa da Italia 1 solamente martedì 5 luglio (ogni settimana andrà in onda in prima serata una nuova puntata, sempre su Italia 1).

Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci

Vediamo allora nel dettaglia quali sono le date e le città di Battiti Live 2022:

Venerdì 17 giugno 2022 a Bari la prima puntata, in onda martedì 5 luglio su Italia 1.

Sabato 18 giugno 2022 a Bari la seconda puntata, in onda martedì 12 luglio su Italia 1.

Sabato 2 luglio a Gallipoli la terza puntata, in onda martedì 19 luglio su Italia 1.

Domenica 3 luglio a Gallipoli la quarta puntata, in onda martedì 26 luglio su Italia 1.

Domenica 10 luglio 2022 a Trani la quinta puntata, in onda martedì 2 agosto su Italia 1.

Battiti Live 2022: i cantanti

Sono in totale 80 i cantanti che si esibiranno al Battiti Live 2022. Eccoli tutti:

Marco Mengoni, Tommaso Paradiso, Achille Lauro, Elodie, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Irama, Il Volo, Alessandra Amoroso, Bob Sinclar, Boomdabash, Annalisa, Fred De Palma, Rkomi, Coez, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Gabbani, Sangiovanni, Raf, Malika Ayane, Luigi Strangis, Alex, Albe,

LDA, Sissi, Giordana Angi, Francesco Renga, Aka 7even, Big Boy, Noemi, Carl Brave, Max Gazzè, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo, Ana Mena, La Rappresentante di Lista, Fabrizio Moro, Baby K.

E poi ancora: Dargen D’Amico, Vegas Jones, Room 9, Nika Paris, Gabry Ponte, Alvaro Soler, Topic, Federico Rossi, Follya, Mr. Rain, Alfa, Matteo Romano, Cristiano Malgioglio, Bianca Atzei, Hansel Delgado, Le Vibrazioni, Rhove, Anna, Lazza, Andrea Damante, Aiello, The Kolors, Kayma, Deddy, Caffelatte, Tancredi, Rettore, Emis Killa, Eiffel 65, Dolcenera, Michele Bravi, Luchè, Cedraux, Shade, M¥ss Keta, Riki, Shiva, Erwin, Gemelli DiVersi, Berna, Boro Boro, Hal Quartièr, Dani Faiv, Mecna & Coco, Darin.

Battiti Live 2022: i conduttori

A condurre Battiti Live 2022 sono, per il sesto anno consecutivo, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che verranno ancora una volta affiancati da Mariasole Pollio.

