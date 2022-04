Domenica 10 aprile è andata in onda l’ultima puntata della prima stagione, ora in tanti si chiedono se ci sarà Noi 2.

Domenica 10 aprile 2022 sono andati in onda gli ultimi due episodi della prima stagione di Noi, la serie TV di Rai 1 remake dell’americana This Is Us. Dopo avere visto la puntata conclusiva della stagione 1, chi ha seguito con passione le varie puntate si sta ora domandando se Noi 2 si farà oppure no: a differenza di altre fiction, il prolungamento questa volta non è scontato perché gli ascolti sono via via diminuiti. Ora non resta che attendere una decisione da parte della Rai.

Noi 2 si farà? Parla lo sceneggiatore

Dubbi sul fatto che Noi 2 si farà li ha anche lo sceneggiatore della fiction, Sandro Petraglia, come ha spiegato in un’intervista rilasciata a Fanpage.

Lino Guanciale

“La nostra idea era di andare avanti, nella prima stagione non si chiudono alcune storie, ovviamente la palla è in mano alla Rai. L’ascolto non ha premiato Noi, il mio augurio è che la Rai si renda conto di avere in mano un progetto di grande qualità per cui visto che fa tanti ascolti e anche grazie a tante cose scritte da noi, può permettersi di farne uno con un ascolto un po’ inferiore” ha raccontato Sandro Petraglia, parlando di Noi 2.

Noi 2: le anticipazioni

Eppure di materiale a disposizione per realizzare Noi 2 ce ne sarebbe, considerando che la serie TV con Lino Guanciale e Aurora Ruffino segue l’americana This Is Us. Ma, nel caso in cui alla fine la Rai decidesse di dare il via ai lavori dei nuovi episodi, per alcuni aspetti Noi 2 prenderebbe una strada tutta nuova.

“Nelle stagioni successive americane c’è una grande predominanza della guerra in Vietnam, con molte cose e scene legate alla guerra. Sono cose che noi non possiamo avere, e già su quelle noi provavamo ad ipotizzare dei cambiamenti. Se ci fanno andare avanti potremmo migliorare. E penso che un miglioramento potrebbe esserci anche per il discorso delle fasce temporali, perché può darsi che sia stato difficile comprendere quella dinamica. Questa è una considerazione che faccio, una critica a me stesso” ha spiegato sempre lo sceneggiatore Sandro Petraglia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG