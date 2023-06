Ecco dove vedere Radio Italia Live 2023 in streaming e in TV: è uno dei grandi concerti che ci accompagnano in questa estate.

L’estate è la stagione dei grandi concerti, da vedere dal vivo ma anche in TV. E tra i tanti eventi c’è anche il concerto di Radio Italia Live 2023 che va in scena venerdì 30 giugno a partire dalle ore 20.45 da Palermo, più precisamente dal palco allestito al Foro Italico. Per chi non avesse la possibilità di assistere all’evento dal vivo, c’è la diretta televisiva (oltre che quella streaming) che potrà permette di cantare e ballare insieme ai protagonisti. Vediamo allora dove vedere il concerto di Radio Italia Live 2023 in streaming e in Tv.

Dove vedere il concerto Radio Italia Live 2023 in streaming e in TV

A trasmettere in diretta TV il concerto Radio Italia Live 2023 è Sky Uno. E per chi nn fosse abbonato alla TV satellitare? Nessun problema. C’è comunque la possibilità di vederlo in chiaro su TV8.

ROCCO HUNT

Non manca poi la diretta streaming dell’evento. Anche in questo caso ci sono due possibilità: si può vedere il concerto di Radio Italia Live 2023 in streaming si NOW TV (ma è necessario sottoscrivere un abbonamento) oppure lo si può vedere semplicemente collegandosi al sito internet di TV8.

Ricordiamo che la diretta televisiva del Radio Italia Live 2023, dal palco del Foro Italico di Palermo, ha inizio alle ore 20.45 di venerdì 30 giugno.

Radio Italia Live 2023: i cantanti

Ma chi sono i cantanti protagonisti di Radio Italia Live 2023? Ovviamente, essendo un evento organizzato da Radio Italia, sono presenti tutti cantanti italiani. Sul palco del Foro Italico di Palermo vedremo: Blanco, Boomdabash, Diodato, Emma, Trama, Levante, Ligabue, Marracash, Mr. Rain, Paola & Chiara, Max Pezzali, Rkomi, Rocco Hunt e Sangiovanni.

