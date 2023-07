In Tu la conosci Claudia? la comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo si unisce a quella di Paola Cortellesi: ecco dove è stato girato il film.

Tre uomini, che non si conoscono tra di loro ma destinati a diventare amici, tutti innamorati della stessa donna: la trama di Tu la conosci Claudia? ruota intorno a questa storia, oltre che ad una serie di equivoci che rendono il film di Aldo, Giovanni e Giacomo una divertente commedia. Il film, uscito nel 2014, è il terzo del trio comico (se si esclude Tutti gli uomini del deficiente, nel quale non hanno un ruolo da protagonisti principali): vediamo ora quali sono i luoghi nei quali il regista Massimo Venier lo ha girato.

Tu la conosci Claudia? Le location del film

Uno dei momenti cruciali della prima parte di Tu la conosci Claudia? è la scena del tamponamento a catena fra i tre protagonisti. Dove è stata girata? A Milano, per la precisione in via Adda.

Aldo Giovanni e Giacomo

Nel capoluogo lombardo si trovano anche la casa dove abitano Giovanni e Claudia, ma anche quella di Giacomo: la prima è in via Melzo, la seconda in via Cola di Rienzo. Tra le location milanesi più facilmente riconoscibili nella commedia c’è poi il Naviglio grande, dove Aldo butta il suo cellulare.

Cambiando regione, in Toscana, per la precisione a Campo ai Fagioli (provincia di Livorno) troviamo anche la Trattoria dove i protagonisti si fermano per fare colazione durante il loro viaggio verso la Calabria (nel film il locale è presentato come un bar). La casa al mare di Giacomo si trova invece nella Costa degli estruschi, a Piombino.

Tu la conosci Claudia? Il cast del film

Oltre ai tre protagonista, Aldo, Giovanni e Giacomo, nel cast del film troviamo anche Paola Cortellesi: è lei a interpretare il ruolo della Claudia di cui tutti sono innamorati.

Completano il cast di Tu la conosci Claudia? Ottavia Piccolo, Silvana Fallisi e Sandra Ceccarelli.

Riproduzione riservata © 2023 - DG