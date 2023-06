Cinque serate di grande musica con tutti i grandi protagonisti della musica italiana: tutto quello che c’è da sapere su Battiti Live 2023.

E’ ormai un appuntamento tradizionale dell’estate e anche quest’anno torna: parliamo di Battiti Live 2023, l’evento organizzato da Radio Norba che permette di ascoltare la musica dei grandi protagonisti dell’estate. Cinque appuntamenti in altrettante serate con tantissimi cantanti che faranno cantare e ballare chi avrà la possibilità di vedere le esibizioni dal vivo ma anche chi le vedrà in TV. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere proprio riguardo a Battiti Live 2023.

Battiti Live 2023: date e città

Le cinque serate di Battiti Live 2023 non vengano trasmesse in diretta, le esibizioni sono infatti tutte registrate e ogni settimane su Italia 1 va in onda una nuova puntata. Vediamo ora quali sono le date esatte dei concerti e della programmazione televisiva.

Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci

Mercoledì 21 giugno 2023 a Bari la prima puntata, in onda martedì 4 luglio su Italia 1.

Sabato 24 giugno 2023 a Bari la seconda puntata, in onda martedì 11 luglio su Italia 1.

Domenica 25 giugno 2023 a Bari la terza puntata, in onda martedì 18 luglio su Italia 1.

Venerdì 7 luglio 2023 a Gallipoli la quarta puntata, in onda martedì 25 luglio su Italia 1.

Domenica 9 luglio 2022 a Gallipoli la quinta puntata, in onda martedì 1agosto su Italia 1.

Battiti Live 2023: i cantanti

Sono tantissimi i cantanti che si esibiranno a Battiti Live 2023. Eccoli tutti:

Aaron, Achille Lauro, Aiello, Aka7even, Alborosie, Alfa, Alvaro De Luna, Ana Mena, Angelina, Anna, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Ava, Baby K, Bais, Benji, Berna, Bob Sinclair Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, Cioffi, Clara, Claude, Clementino, Colapesce e Dimartino, Coma Cose, Dara, Dargen D’Amico, Diodato, Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Emma, Enula, Ernia, Fabio Rovazzi, Federica, Federica Carta, Federico Rossi, Fedez, Finley, Francesca Michielin, Francesco Renga, Fred De Palma.

E poi ancora: Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gianmaria, Giorgia, Guè Pequeno, Il Pagante, Irama, LDA, Leo Gassman, Levante, Lolita, Luigi Strangis, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Paolillo, Matteo Romani, Mecna, Mr Rain, Negramaro, Nek, Ofenbach, Orietta Berti, Paola e Chiara, Piccolo G, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Quinze, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, Sangiovanni, Shade, Sophie and the Giants, Svea, Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Valentina Parisse, Wax, Wayne.

Battiti Live 2023: I conduttori

A condurre Battiti Live 2023 sono, per il settimo anno consecutivo, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che verranno ancora una volta affiancati da Mariasole Pollio.

Riproduzione riservata © 2023 - DG