A tre anni di distanza dall’ultima edizione, su Discovery + va in onda Il contadino cerca moglie 2021: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Era il 2018 quando sulla Tv italiana andava in onda la quarta edizione di Il contadino cerca moglie. Ora, a distanza di tre anni, il programma è tornato su Discovery + con una nuova edizione, un nuovo conduttore e, ovviamente, nuovi protagonisti: una serie di contadini single, provenienti da zone diverse dell’Italia, tutti alla ricerca dell’amore. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere si questa quinta edizione della trasmissione a metà tra il reality show e il dating show.

Il contadino cerca moglie 2021: il conduttore e dove vederlo

La prima edizione de Il contadino cerca moglie era stata condotta da Simona Ventura, Ilenia Lazzarin aveva poi presentato le seguenti due edizioni del programma, mentre la padrona di casa della quarta era stata Diletta Leotta. Per la prima volta, ne Il contadino cerca moglie 2021 il conduttore non è una donna ma è un uomo: alla guida del programma c’è infatti Gabriele Corsi.

Gabriele Corsi

Il giorno scelto per la prima puntata de Il contadino cerca moglie 2021 su Discovery + è venerdì 30 luglio: per poter vedere il programma è necessario essere abbonati alla piattaforma streaming. In autunno il programma verrà trasmessa invece in chiave su Nove.

Il contadino cerca moglie 2021: i concorrenti

Ma chi sono i protagonisti de Il contadino cerca moglie 2021? Il concorrente più giovane è Michele Totaro: ha 21 anni, è pugliese e vive il provincia di Foggia, ama gli animali e sogna di aprire un giorno una masseria. Per lui si sono presentate Valentina 19 anni di Milano; Maria Rosaria, 22 di Ravenna; Martina 25 anni di Savona; Claudia 19 anni di Roma; Federica, 25 anni di Milano.

Martino Rivarossi ha invece 39 anni e vive nella Val Camonica dove prevalentemente alleva bovini. Le sue aspiranti compagne sono Nadia, 32 anni di Napoli; Oriana, 37 anni di Frosinone; Melissa, 34 anni di Roma; Laila, 32 anni di Messina; Sara, 33 anni di Genova.

In Toscana, nella provincia di Arezzo, c’è invece Lorenzo Bracci. Ha 35 anni ed è un apicoltore e olivicoltore: cercheranno di conquistarlo Gabriella, 36 anni di Salerno; Ylenia, 36 anni di Massa; Natasha, 23 anni di Alba; Michela 33 anni di Pescara; Marianna 41 anni di Taranto.

Trasferiamoci in Sicilia dove incontriamo invece Emanuele Occhipinti, 30enne di Ragusa che alleva bovini e asinelli ragusani, una specie in via di estinzione. A contendersi il suo cuore sono Giulia, 26 anni di Venezia; Sara, 25 anni di Roma; Martina, 27 anni di Asti; Angela 28 anni di Licata; Martina, 23 anni di Pavia.

Infine, l’ultimo concorrente a Il contadino cerca moglie 2021 è Marco Malaspina: 44 anni, coltiva mais, orzo, luppolo e produce una birra tutta sua. Per lui si sono presentate: Sabrina, 46 anni di Napoli; Donatella, 30 anni di Milano; Jessica, 47 anni di Trieste; Serena, 27 anni di Monza; Elisabetta, 44 anni di Bologna.