Gabriele Corsi conduce Il contadino cerca moglie 2022: dal cast a quando inizio, ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Fra i tanti dating show presenti sulla TV italiana, uno di quelli che ha avuto maggiore successo è Il contadino cerca moglie. Il format è molto semplici: degli agricoltori o allevatori single ma in cerca dell’amore, provenienti da varie zone d’Italia, hanno la possibilità di conoscere e farsi conoscere da un gruppo di ragazze che devono ospitare nelle proprie case per mostrare anche com’è la vita da contadino. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Il contadino cerca moglie 2022.

Il contadino cerca moglie 2022: le puntate

La prima puntata de Il contadino cerca moglie 2022 è andata in onda sul Nove lunedì 9 maggio. La puntata è stata in realtà una sorta di anteprima del programma in cui si ha avuto la possibilità di conoscere i contadini concorrenti di questa sesta edizione che, come la precedente, è condotta da Gabriele Corsi.

Gabriele Corsi

Il programma vero e proprio inizierà nell’autunno del 2022 e le puntate potranno essere viste sul Nove e sulla piattaforma streaming Discovery Plus.

Il contadino cerca moglie 2022: il cast e i concorrenti

Ma vediamo ora chi sono i protagonisti de Il contadino cerca moglie 2022. Il primo è Lorenzo: ha 29 anni e vive tra le montagne della Val di Pejo. C’è poi Alessandro, 32 anni, di Atzara in Sardegna. Anche Dario ha 32 anni e abita e lavora a Recanati. Stefano ha invece 47 anni, è soprannominato Patata Joe, e abita nella provincia di Lecce.

Gli altri contadini protagonisti di questa edizione del dating show sono Teodoro ha 28 anni, è originario del Trentino ma vive in Toscana. Enrico è il più giovane, ha 23 anni, è soprannominato Il Nol ed è un allevatore della Val di Fassa. Michele ha 41 anni ed è della provincia di Salerno. Nicolò ha 27 anni e vive in provincia di Terni.

