Dopo il successo della prima stagione, su Rai 1 arriva Mina Settembre 2: dalla trama al cast, tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

La serie TV Mina Settembre è stata una delle novità di Rai 1 del 2021: dal 17 gennaio, in prima serata, sono stati trasmessi i 12 episodi della prima stagione che hanno saputo conquistare il pubblico, come dimostrano i dati di ascolto. Quando una fiction ha successo, quasi sempre arriva una nuova stagione: non poteva quindi mancare Mina Settembre 2. La stagione è ovviamente tratta sempre dai romanzi di Maurizio De Giovanni, i cui libri hanno dato ispirazione a molte fiction della Rai.

Mina Settembre 2 ci sarà: l’uscita in TV

Ora i fan della serie TV si stanno domandando: ma Mina Settembre 2 quando arriva in TV? La data scelta per il debutto della seconda stagione è quella di domenica 2 ottobre. Ogni settimana andrà in onda, sempre alla domenica sera e in prima serata a partire dalle ore 21.20 circa, una nuova puntata della fiction.

Serena Rossi

Ricordiamo che gli episodi di Mina Settembre 2 sono in totale 12, così come nella prima stagione, e verranno quindi trasmessi in un totale di 6 puntate.

Mina Settembre 2: il cast e la trama della serie TV

A interpretare il ruolo della protagonista, per l’appunto quella Mina Settembre che dà il titolo alla serie TV, è ovviamente sempre Serena Rossi. Rispetto alla prima stagione, per quanto riguarda il cast, non ci saranno molte novità in Mina Settembre 2. Nella serie TV tornano infatti anche gli altri grandi protagonisti come Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti e Davide Devenuto.

Per quanto riguarda la trama, stando alle prime anticipazioni, in Mina Settembre 2 sono previste novità per quanto rirugarda la vita sentimentale della protagonista: Mina fa la sua scelta tra Claudio e Domenico, dopo che alla fine della prima stagione l’abbiamo vista combattuta sui propri sentimenti.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG