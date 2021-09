Lino Guanciale è il protagonista della serie TV di Rai 1 Sopravvissuti: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Ancora una volta Lino Guanciale è il protagonista di una fiction di Rai 1 ma, in questo caso non si tratta di una serie leggere come Non dirlo al mio capo o Che Dio ci aiuti: l’attore abruzzese stavolta lo vedremo in un’opera dai toni ben più cupi e misteriosi come lo è Sopravvissuti, serie TV di Carmine Elia, regista che ha lavorato in altre fiction di successo come La dama velata, La porta rosso e Mare fuori, ed è stata scritta a più mani da Viola Rispoli, Max Bacchini, Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano.

Sopravvissuti, la fiction Rai: il cast

In Sopravvissuti, la serie TV, Lino Guanciale è uno dei protagonisti principali. Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo poi anche Luca Biagini, Barbara Bobulova, Stefi Celma, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia Linciotti, Sophie Pfenningstorf, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassalo, Desirèè Popper e Adele Wismes.

Lino Guanciale

Sopravvissuti, la fiction Rai: la trama

La trama di Sopravvissuti ruota intorno a un gruppo di sette persone che, come suggerisce il titolo, sono sopravvissuti a un incidente nautico. Il gruppo viene ritrovato presso le coste dell’Africa un anno dopo l’incidente: i sette sono accomunati da un terribele segreto.

Sopravvissuti, la fiction Rai quando esce?

Quando esce Sopravvissuti? La serie Tv nel 2021 è stata prodotta ma non c’è ancora una data di uscita. Le uniche informazioni che si hanno è che verrà trasmessa su Rai 1 in prima serata e che gli episodi totali sono 12.

Come sempre accade con le fiction in onda su Rai 1 in prima serata, ogni settimana verranno mandati nel corso della stessa puntata due diversi episodi: questa significa che Lino Guanciale farà compagnia agli spettatori del primo canale Rai per sei settimane.