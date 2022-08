Da settembre tornano alcune delle fiction Rai più attese: ecco quelle che vedremo sulla Rai

Novità e grandi ritorno per le fiction Rai. L’autunno 2022 vedrà infatti non solo le nuove stagioni di alcuni dei prodotti più amati (per esempio l’attesa Mina Settembre) a novità assolute. Alcune di queste fiction avrebbero dovuto essere quelle di punta della stagione primaverile, però sono state rimandate (è il caso di Imma Tataranni 2, nella sua seconda parte). Vediamo quali saranno le serie Rai che vedremo a partire dal mese di settembre e fino a Natale.

Imma Tataranni 2 dal 22 settembre

Non poteva mancare Il Commissario Montalbano nella programmazione Rai: rivedremo il personaggio interpretato da Zingaretti e nato dalla penna di Camilleri. Rivedremo da mercoledì 14 settembre Il ladro di merendine, La voce del violino, La forma dell’acqua e Il cane di terracotta. Un modo per fare ascolti e rispolverare un sempreverde commissario della tv.

Da giovedì 22 settembre ecco la dirompente Imma Tataranni: si tratta degli ultimi quattro episodi della seconda stagione. Lo scorso autunno avevamo assistito ai primi 4, poi in primavera il rinvio del finale di stagione. Fino a settembre, appunto: il personaggio di Vanessa Scalera tornerà protagonista della prima serata Rai.

Mina Settembre 2 torna il 25 settembre

Lunedì 25 settembre ecco finalmente Mina Settembre 2. Avevamo lasciato il personaggio interpretato da Serena Rossi traumatizzato dalla scoperta di un fratello e pure tradita da una delle sue migliori amiche. Soprattutto indecisa tra l’ex marito e il bel ginecologo del centro di accoglienza.

Mina Settembre

Il 3 ottobre debutta Sopravvissuti, fiction con Lino Guanciale, sempre più protagonista della scena (e delle storie raccontate dalla Rai). Dal 20 ottobre, nelle serate lasciate libere da Imma Tataranni, ecco Vincenzo Malinconico Avvocato, la fiction che inizialmente era prevista per lo scorso aprile. Una particolarità: sarà una sorta di passaggio di consegne tra “moglie e marito”. Protagonista della serie è Massimiliano Gallo, che in Imma Tataranni interpreta il marito del giudice.

Tutto per mio figlio

Il 13 novembre, dopo la fine di Mina Settembre, ecco Tutto per mio figlio, con Giuseppe Zeno nei panni di Raffaele Acampora. Giovedì 8 dicembre sarà la volta di Il giro del mondo in 80 giorni, in 4 serate.

