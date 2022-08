Ecco quali sono le location di Fratelli Caputo, la fiction di Canale 5 con protagonisti Cesare Bocci e Nino Frassica.

Nino e Alberto sono due fratelli molto diversi tra loro e non solo per una questione fisica: uno fa l’agente di improbabili e improponibili artisti, il secondo ha un lavoro più ordinario ed è infatti un commercialista. Ma chi sono Nino e Alberto? Sono i protagonisti di Fratelli Caputo, la fiction di Canale 5 di una sola stagione (per un totale di quattro episodi) con protagonisti Cesare Bocci e Nino Frassica (e basti pensare all’aspetto di questi due attori per capire anche le differenze dei due personaggi). Vediamo ora quali sono le location di Fratelli Caputo.

Fratelli Caputo: le location della fiction

I quattro episodi di Fratelli Caputo sono ambientati in un immaginario paesino della Sicilia di nome Roccatella: qui i due fratelli, che non si sono mai conosciuti in precedenza, si sfidano per diventare sindaco del paese (come lo era il loro padre). Anche se è ambientato in Sicilia, Fratelli Caputo è stato per girato in un’altra regione d’Italia: la Puglia.

Nino Frassica

Sono diversi i comuni pugliesi che dal mese di marzo del 2019, per circa quattro mesi, hanno ospitato attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori della fiction di Canale 5. Fratelli Caputo è stato infatti girato tra Santa Maria al Bagno, Santa Caterina, Nardò (piazza Salandra, castello Acquaviva D’Aragona), Sant’Isidoro, Ostuni (località Gorgognolo), Lecce e Brindisi.

Fratelli Caputo: il cast della fiction

Come detto in precedenza, a interpretare i panni dei due protagonisti principali di Fratelli Caputo, Nino e Alberto, sono rispettivamente Nino Frassica e Cesare Bocci.

Nel cast della fiction troviamo poi anche Aurora Quattrocchi, Anna Teresa Rossina, Sara D’Amario, Riccardo De Rinaldis, Giorgia Boni, Riccardo Antonaci, Giancarlo Commare, Carmela Vincenti, Francesco Guzzo, Andrea Vitalba.

