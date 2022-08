Dopo aver vinto la fascia di Miss Italia, Anna Valle è diventata una delle attrici più popolari delle fiction italiani: ecco le migliori.

Era il 1995 quando Anna Valle vinceva il titolo di Miss Italia. Quella fascia ha rappresentato per la modella romana il trampolino di lancio per una carriera nel mondo del cinema e delle serie TV e, dalla fine degli anni ’90 in poi, è diventata una delle attrici più celebri e più amate della televisione italiana. Vediamo ora quali sono i migliori telefilm con Anna Valle da vedere.

Le fiction con Anna Valle

Commesse: fiction Rai del 1999 con Anna Valle, Sabrina Ferilli, Nancy Billy e Veronica Pivetti che interpretano un gruppo di amiche e colleghe che lavorano in un negozio a Roma.

Anna Valle

Cuore: è la fiction tratta dall’omonimo romanzo di Edmondo De Amicis. Anna Valle interpreta la “Maestrina della penna rossa” che nella serie TV ha un ruolo ben più di primo piano rispetto al libro.

Le stagioni del cuore: fiction di Canale 5 che racconta le vicissitudini della famiglia torinese Valenti. La storia si sviluppa nell’arco di diversi anni, dal 1940 al 1974.

Un amore e una vendetta: i protagonisti principali di questa fiction sono Anna Valle, Alessandro Preziosi e Lorenzo Flaherty. E’ un thriller ambientato in un arco temporale di dieci anni in cui i segreti del passato tornano a sconvolgere la vita dei protagonisti.

Sorelle: un thriller con protagonista Anna Valle che veste i panni di Chara Silani, un avvocato di Roma che torna a Matera dopo l’improvvisa sparizione della sorella Elena. La donna cercherà di capire cosa è successo all’amata sorella.

La Compagnia del Cigno: la serie TV racconta la storia di un gruppo di ragazzi e ragazze che frequentano il Conservatorio di Milano. Anna Valle è Irene Valeri, la moglie del protagonista Luca Marioni.

Vite in fuga: fiction Rai del 2020 con protagonisti principali Claudio Gioè e Anna Valle. I due interpretano una coppia la cui vita viene sconvolta da un tragico incidente che li costringerà a scappare e cambiare vita.

Anna Valle: i film

Oltre che in tante fiction e in varie serie TV, Anna Valle ha recitato anche in diversi film, tra questi ricordiamo Le faremo tanto male, Sottovento!, SoloMetro e Carnera – The Walking Mountain.

