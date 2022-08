Ecco le location di Tu mi nascondi qualcosa, commedia a episodi con protagonista, fra gli altri, Rocco Papaleo e Giuseppe Battiston.

Store d’amore e di infedeltà, a volte presunta e a volte reale: sono questi gli ingredienti principali di Tu mi nascondi qualcosa, divertente commedia uscita nel 2018 e diretta da Giuseppe Loconsole. Il film è diviso in tre diversi episodi, ognuno dei quali ha protagonisti differenti e storie diverse non collegate tra loro: il risultato è un mix di leggerezza e risate. Vediamo allora quali sono le location di Tu mi nascondi qualcosa.

Tu mi nascondi qualcosa: le location del film

Quasi tutto Tu mi nascondi qualcosa è stato girato in Piemonte (ad eccezione di alcune scene che sono state girate a Roma). Grande protagonista della commedia è la città di Cuneo, dove tra l’altro è ambientato anche il primo episodio, quello con protagonisti Francesco e Valeria.

Giuseppe Battiston

Tra le location a Cuneo troviamo la centrale Piazza Galimberti, dove è stato allestito per l’occasione un Luna Park, ma anche il Teatro Toselli, il cimitero cittadino e il negozio Fiorito di corso Garibaldi. Alcune scene sono state poi girate in diversi agriturismi della provincia.

Sempre in Piemonte sono state girate delle scene di Tu mi nascondi qualcosa anche nel capoluogo di regione: Torino.

Tu mi nascondi qualcosa: il cast del film

Come detto in precedenza Tu mi nascondi qualcosa è diviso in tre diversi episodi che hanno protagonisti diversi. Non sorprende quindi vedere così tanti attori e così tante attrici nel cast del film.

Giuseppe Battiston e Sarah Felberbaum sono Francesco e Valeria, i protagonisti principali del primo episodio. Ezio e Linda, i protagonisti del secondo episodio, sono invece interpretati da Alessandro Tiberi e da Stella Egitto. Il protagonista del terzo episodio, Alberto, è invece interpretato da Rocco Papaleo mentre le sue due mogli, Jamila e Irene, sono impersonate rispettivamente da Rocio Munoz Morales e da Olga Rossi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG