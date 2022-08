Per omaggiare Gigi Proietti, Rai 1 ripropone in prima serata Cavalli di battaglia, lo show dell’attore romano andato in onda nel 2017.

Era il 2 novembre del 2020 quando ci lasciava Gigi Proietti, uno dei più amati uomini dello spettacolo italiano. Ha fatto tutto nella sua carriera: attore, comico, doppiatore, presentatore TV, cantante, regista e molto altro, nel 2017 ha anche condotto su Rai 1 Cavalli di battaglia, show in quattro puntato andato in onda tra il mese di gennaio e quello di febbraio in quell’anno tratto dall’omonimo spettacolo teatrale dello stesso Gigi Proietti che aveva avuto un enorme successo. Per omaggiare il grande artista, la Rai ha deciso di riproporre in TV lo show: vediamo allora tutto quello che c’è da sapere.

Dove vedere Cavalli di battaglia in streaming e in TV

Cavalli di battaglia va in onda in prima serata su Rai 1 a partire da venerdì 12 agosto 2022, dalle ore 21.25 circa. Chi non avesse la possibilità di guardarlo in TV, ma volesse comunque seguirlo può farlo attraverso la piattaforma RaiPlay.

Cavalli di battaglia, in streaming e gratis, è comunque già presente on demand sulla piattaforma della Rai, non bisogna aspettare la messa in onda su Rai 1 per poterlo vedere, questo perché essendo un programma che è già andato in onda sul piccolo schermo nel 2017, la Rai lo ha immediatamente caricato e reso disponibile su RaiPlay (a cui, lo ricordiamo, si può accedere da Smart TV, computer, smartphone e tablet).

Cavalli di battaglia: gli ospiti del programma di Gigi Proietti

Ad affiancare Gigi Proietti in Cavalli di battaglia ci sono una serie di ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro e della musica: tra questi citiamo Claudio Baglioni, Claudia Gerini, Serena Dandini, Corrado Guzzanti, Neri Marcorè, Renzo Arbore e Teo Teocoli.

