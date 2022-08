In Grey’s Anatomy 19, Ellen Pompeo apparirà solamente in un numero limitatissimo di episodi: è il preludio al suo addio alla serie TV.

Ci può essere Grey’s Anatomy senza Meredith Grey? Molti penseranno di no ma la risposta invece è sì, ed è quello che presto accadrà. In Italia ci siamo giù abituati a vedere proseguire una serie TV nonostante l’uscita di scena del suo protagonista principale, basti pensare a quanto accaduto in Don Matteo, ora però i fan del celebre medical drama dovranno iniziare ad abituarsi all’idea di fare a meno del personaggio impersonato da Ellen Pompeo. Da tempo l’attrice aveva espresso il desiderio di staccarsi da Grey’s Anatomy per dedicarsi ad altri ruoli e ora quel momento è arrivato.

Grey’s Anatomy 19: le anticipazioni su Ellen Pompeo

Nella prossima stagione, ovvero in Grey’s Anatomy 19, Ellen Pompeo comparirà nei panni di Meredith Grey solamente in 8 episodi: una minima parte rispetto al numero totale di episodi che formeranno la stagione.

Sarà questo un modo per iniziare a preparare i fan al suo addio definitivo alla serie TV, addio che non avverrà di colpo ma in maniera graduale. Resta da capire per quanto tempo ancora Grey’s Anatomy potrà andare avanti dopo aver perso la sua protagonista principale (oltre all’ideatrice della serie, Shonda Rhimes, sbarcata su Netflix a creare altre serie TV di grande successo come Bridgerton). Questo lo scopriremo però solamente più avanti.

Grey’s Anatomy 19: l’uscita della serie TV

Ma quando esce Grey’s Anatomy 19 in TV? Il debutto negli Stati Uniti della serie TV è stato fissato per il giorno 6 ottobre 2022, non c’è invece ancora la data di uscita ufficiale in Italia ma anche i fan nel nostro Paese non dovranno aspettare di certo molto per vedere i nuovi episodi. Tra cui gli 8 con Ellen Pompeo.

