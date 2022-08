Frasi Ritorno al futuro: le frasi più belle e importanti dei film della trilogia diretta da Robert Zemeckis.

Se si pensa agli anni Ottanta, non c’è cult movie che possa saltare alla mente prima di Ritorno al futuro. Un film entrato nell’immaginario collettivo di tutti noi, in grado di lanciare di trasformare in icone immortali i protagonisti, Marty McFly, interpretato da uno straordinario Michael J. Fox, e il mitico Doc (Christopher Lloyd), protagonisti delle loro disavventure indietro nel tempo a bordo della leggendaria DeLorean, probabilmente l’auto più famosa della storia del cinema. Ma diventato leggendario anche pe run altro aspetto: le frasi di Ritorno al futuro, oggi conosciute come alcune delle battute più famose di tutti i tempi.

Insomma, si tratta di una trilogia cinematografica, che ha segnato per sempre le nostre vite, diventando talmente pervasiva da lasciarci in eredità una serie di citazioni riconoscibili come dei veri e propri aforismi. Proviamo a riscoprirne alcuni in questo breve articolo. Ecco le frasi di Ritorno al futuro più belle in assoluto.

Frasi Ritorno al futuro 1

Partiamo in ordine cronologico dal primo e indimenticabile capitolo della saga, il più amato in assoluto, quello che maggiormente è penetrato nei cuori di milioni di fan, di fatto dando vita a un successo planetario che dura tutt’oggi, anche a distanza di decine di anni.

Ecco alcune delle battute più famose in assoluto della pellicola del 1985:

– “Marty, devi tornare indietro con me”

“Ma… indietro dove?”

“Indietro nel futuro!”

– Strade? Dove stiamo andando non c’è bisogno di strade.

– Penso che non siate ancora pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.

– Una ragazza che telefona a un ragazzo va soltanto in cerca di guai!

– È incredibile! È incredibile! Tu mi presti la tua macchina e non mi dici che ha un angolo morto? Mi potevo ammazzare!

– Se avessi un po’ più di tempo… ehi, un momento, ho tutto il tempo che voglio: ho una macchina del tempo!

– Levis è il tuo nome, no? Levi Strauss… ce l’hai scritto dappertutto, anche sulle mutandine. O forse ti chiamano Lev?

Frasi Ritorno al futuro 2

Meno dirompente del primo, ma altrettanto apprezzato, è il secondo capitolo della saga, pubblicato nel 1989, con protagonisti confermati e una storia che si fa sempre più intrecciata e ricca di colpi di scena. Queste le frasi che non possono essere dimenticate:

– Nel futuro il sistema giudiziario funziona velocemente: hanno abolito gli avvocati!

– È meglio che mi dedichi a studiare l’altro grande mistero dell’universo… le donne!

– Ovviamente il continuum temporale è stato interrotto creando questa nuova temporale sequenza di eventi risultanti in questa realtà alternativa.

– Un paradosso?! Intendi una di quelle cose che distruggono l’universo?

– Lo so, mi hai rimandato indietro nel futuro, ma sono tornato… sono tornato dal futuro!

Il capitolo finale

Il capitolo finale della trilogia e dell’intera saga avrebbe in realtà dovuto essere parte integrante di un solo film, un secondo grande capitolo, unito al precedente. Il successo però della prima pellicola aveva portato la produzione a optare per una trilogia, di modo che si potesse avere più tempo per lavorare e spiegare la trama (oltre che una certezza ancora maggiore di incassi). Il risultato fu un film, uscito nel 1990, per parte della critica più debole rispetto ai precedenti, ma non meno indimenticabile, grazie a scene e battute rimaste nella storia. Rileggiamo alcune iconiche frasi di Ritorno al futuro 3:

– Ci sono molti posti peggiori del vecchio West. Avrei potuto finire nel Medioevo, dove probabilmente mi avrebbero messo al rogo come eretico.

– Oh! Grande Giove! Sono io! È vero. È tutto vero. Sono io quello che torna indietro e viene ucciso…

– Alle otto. Io ammazzo dopo aver fatto colazione.

E chiudiamo questa carrellata di frase prese dalla saga diretta da Zemeckis e prodotta da Steven Spielberg con la frase finale di Ritorno al futuro 3:

– “Ehi, Doc, dove vai adesso? Ritorni al futuro?”

“No! Ci sono già stato!”.

